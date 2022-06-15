https://ria.ru/20220615/tekhnologii-1795428773.html
РЭЦ открыл на ПМЭФ галерею технологий "Сделано в России"
РЭЦ открыл на ПМЭФ галерею технологий "Сделано в России" - РИА Новости, 15.06.2022
РЭЦ открыл на ПМЭФ галерею технологий "Сделано в России"
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) открыл галерею технологий "Сделано в России" на Петербургском международном экономическом форуме 2022, передает... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T12:41
2022-06-15T12:41
2022-06-15T13:10
петербургский международный экономический форум — 2022
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
санкт-петербург
технологии
экономика
россия
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) открыл галерею технологий "Сделано в России" на Петербургском международном экономическом форуме 2022, передает корреспондент РИА Новости.Галерея технологий "Сделано в России" познакомит посетителей с достижениями высокотехнологичного экспорта. Площадка РЭЦ разделена на две зоны. В первой расположилась Студия прямого эфира "Сделано в России", где приглашенные эксперты, предприниматели, государственные деятели и главы регионов будут обсуждать актуальные вопросы экономики, а также интерактивная инсталляция "Карта экспорта" и арт-объект "Светодиодный шар".Интерактивная "Карта экспорта" позволит посетителям узнать об экспортном потенциале регионов и отдельных отраслей, а светодиодный шар дополняет карту и отражает ключевые экспортные достижения России.Во второй зоне участники форума найдут интерактивную инсталляцию "Галерея технологий", на которой представлены инновационные продукты российских компаний.Галерея - это традиционное пространство для демонстрации технологических достижений "Сделано в России". Посетители галереи смогут с помощью интерактивных виртуальных технологий узнать тонкости инновационного производства, поближе ознакомиться с каталогом высокотехнологичных компаний и их разработок. Вся продукция, представленная в галерее, успешно экспортируется в разные страны мира.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), санкт-петербург, технологии, экономика, россия, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) открыл галерею технологий "Сделано в России" на Петербургском международном экономическом форуме 2022, передает корреспондент РИА Новости.
Галерея технологий "Сделано в России" познакомит посетителей с достижениями высокотехнологичного экспорта. Площадка РЭЦ разделена на две зоны. В первой расположилась Студия прямого эфира "Сделано в России", где приглашенные эксперты, предприниматели, государственные деятели и главы регионов будут обсуждать актуальные вопросы экономики, а также интерактивная инсталляция "Карта экспорта" и арт-объект "Светодиодный шар".
Интерактивная "Карта экспорта" позволит посетителям узнать об экспортном потенциале регионов и отдельных отраслей, а светодиодный шар дополняет карту и отражает ключевые экспортные достижения России
.
Во второй зоне участники форума найдут интерактивную инсталляцию "Галерея технологий", на которой представлены инновационные продукты российских компаний.
Галерея - это традиционное пространство для демонстрации технологических достижений "Сделано в России". Посетители галереи смогут с помощью интерактивных виртуальных технологий узнать тонкости инновационного производства, поближе ознакомиться с каталогом высокотехнологичных компаний и их разработок. Вся продукция, представленная в галерее, успешно экспортируется в разные страны мира.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.