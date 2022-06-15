https://ria.ru/20220615/tekhnologii-1795428773.html

РЭЦ открыл на ПМЭФ галерею технологий "Сделано в России"

РЭЦ открыл на ПМЭФ галерею технологий "Сделано в России" - РИА Новости, 15.06.2022

РЭЦ открыл на ПМЭФ галерею технологий "Сделано в России"

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) открыл галерею технологий "Сделано в России" на Петербургском международном экономическом форуме 2022, передает... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T12:41

2022-06-15T12:41

2022-06-15T13:10

петербургский международный экономический форум — 2022

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

санкт-петербург

технологии

экономика

россия

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) открыл галерею технологий "Сделано в России" на Петербургском международном экономическом форуме 2022, передает корреспондент РИА Новости.Галерея технологий "Сделано в России" познакомит посетителей с достижениями высокотехнологичного экспорта. Площадка РЭЦ разделена на две зоны. В первой расположилась Студия прямого эфира "Сделано в России", где приглашенные эксперты, предприниматели, государственные деятели и главы регионов будут обсуждать актуальные вопросы экономики, а также интерактивная инсталляция "Карта экспорта" и арт-объект "Светодиодный шар".Интерактивная "Карта экспорта" позволит посетителям узнать об экспортном потенциале регионов и отдельных отраслей, а светодиодный шар дополняет карту и отражает ключевые экспортные достижения России.Во второй зоне участники форума найдут интерактивную инсталляцию "Галерея технологий", на которой представлены инновационные продукты российских компаний.Галерея - это традиционное пространство для демонстрации технологических достижений "Сделано в России". Посетители галереи смогут с помощью интерактивных виртуальных технологий узнать тонкости инновационного производства, поближе ознакомиться с каталогом высокотехнологичных компаний и их разработок. Вся продукция, представленная в галерее, успешно экспортируется в разные страны мира.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220610/turnir-1794668987.html

санкт-петербург

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), санкт-петербург, технологии, экономика, россия, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)