https://ria.ru/20220615/sukhovokobylin-1795415535.html

Сухово-Кобылин. Жизнь между тюрьмой и славой

Сухово-Кобылин. Жизнь между тюрьмой и славой - РИА Новости, 15.06.2022

Сухово-Кобылин. Жизнь между тюрьмой и славой

Богатый, знатный, красавец и ловелас, он живет в Париже. Там знакомится с девушкой, она приезжает к нему в Москву, становится его любовницей, позже ее зверски убивают. Кто убийца – не ясно. Герой как подозреваемый попадает в тюрьму, где рождается его первая пьеса. За ней – две других. Он оказывается на вершине славы. Но все равно он – отверженный.

2022-06-15T14:00

2022-06-15T14:00

2022-06-15T12:14

подкаст "заговор классиков"

подкаст

виктор ерофеев

литература

история

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Сухово-Кобылин. Жизнь между тюрьмой и славой Богатый, знатный, философ, красавец и ловелас, он учится в Германии, живет в Париже. Там знакомится с девушкой, она приезжает к нему в Москву, становится его любовницей, позже ее зверски убивают. Кто убийца – до сих пор не ясно. Наш герой как подозреваемый попадает в тюрьму, где рождается его первая пьеса. За ней следует две других. Он оказывается на вершине славы. Но все равно он – отверженный. audio/mpeg

Сухово-Кобылин. Жизнь между тюрьмой и славой Богатый, знатный, философ, красавец и ловелас, он учится в Германии, живет в Париже. Там знакомится с девушкой, она приезжает к нему в Москву, становится его любовницей, позже ее зверски убивают. Кто убийца – до сих пор не ясно. Наш герой как подозреваемый попадает в тюрьму, где рождается его первая пьеса. За ней следует две других. Он оказывается на вершине славы. Но все равно он – отверженный. audio/mpeg

В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Виктор Ерофеев, Анна КочароваГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Юлия МирейМонтаж: Александр ФедоровСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, виктор ерофеев, литература, история, аудио