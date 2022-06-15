https://ria.ru/20220615/studenty-1795497687.html

Британские студенты еле сводят концы с концами, показало исследование

Британские студенты еле сводят концы с концами, показало исследование - РИА Новости, 15.06.2022

Британские студенты еле сводят концы с концами, показало исследование

Государственная поддержка британских студентов в виде образовательных кредитов стала самой низкой за последние семь лет, учащимся приходится работать на... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T15:35

2022-06-15T15:35

2022-06-15T15:39

великобритания

украина

экономика

европа

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Государственная поддержка британских студентов в виде образовательных кредитов стала самой низкой за последние семь лет, учащимся приходится работать на нескольких работах и экономить, говорится в исследовании, опубликованном в среду на сайте Института финансовых исследований Великобритании (IFS).Согласно данным, студенты из бедных семей, обучающиеся далеко от дома, в 2022/23 учебном году смогут взять кредит в размере 9 706 фунтов, что станет самой маленькой суммой за последние семь лет. До 2016/17 учебного года общая сумма поддержки была ниже, но ее значительная часть предоставлялась в виде грантов, а не кредитов. Сумма пособия увеличится всего 2,3%, что намного меньше текущей инфляции в стране, которая составляет почти 8%.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В марте 1982 года в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1%.

https://ria.ru/20220528/basseyny-1791357243.html

великобритания

украина

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великобритания, украина, экономика, европа