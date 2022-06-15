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Ответственные за стрельбу по мирным людям заслуживают казни, заявил Володин - РИА Новости, 15.06.2022
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Ответственные за стрельбу по мирным людям заслуживают казни, заявил Володин
Ответственные за стрельбу по мирным людям заслуживают казни, заявил Володин - РИА Новости, 15.06.2022
Ответственные за стрельбу по мирным людям заслуживают казни, заявил Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что те, кто отдает приказы стрелять по мирным людям, и те, кто их исполняет, заслуживают смертной казни. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T08:38
2022-06-15T08:38
владимир путин
донецкая народная республика
украина
россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что те, кто отдает приказы стрелять по мирным людям, и те, кто их исполняет, заслуживают смертной казни.Он сообщил, что на прошлой неделе в Госдуме с официальным визитом была делегация парламента ДНР, обсуждались вопросы гармонизации законодательства государств. По словам Володина, в ДНР есть норма, которую "правильно было бы сохранить", что особенно актуально в условиях военного времени. Он уточнил, что речь идет о смертной казни."Мы с вами каждый день видим преступления против человечества, которые совершает киевский неонацистский режим, обстреливая жилые кварталы, больницы, роддома, детские садики, школы. Гибнут старики, женщины, дети. Кто отдает приказы стрелять по мирным людям и кто их исполняет, должны понимать, что совершают преступление, и ответственность за него будет самой суровой. Смертная казнь — мера наказания, которую заслуживают эти фашисты", - написал Володин в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220610/kazn-1794442630.html
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донецкая народная республика
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владимир путин, донецкая народная республика, украина, россия, госдума рф, общество
08:38 15.06.2022
 
Ответственные за стрельбу по мирным людям заслуживают казни, заявил Володин

Спикер Госдумы Володин: ответственные за стрельбу по мирным гражданам заслуживают казни

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что те, кто отдает приказы стрелять по мирным людям, и те, кто их исполняет, заслуживают смертной казни.
Он сообщил, что на прошлой неделе в Госдуме с официальным визитом была делегация парламента ДНР, обсуждались вопросы гармонизации законодательства государств. По словам Володина, в ДНР есть норма, которую "правильно было бы сохранить", что особенно актуально в условиях военного времени. Он уточнил, что речь идет о смертной казни.
Гражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин в зале суда в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 01:58Специальная военная операция на Украине
Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни иностранных наемников
"Мы с вами каждый день видим преступления против человечества, которые совершает киевский неонацистский режим, обстреливая жилые кварталы, больницы, роддома, детские садики, школы. Гибнут старики, женщины, дети. Кто отдает приказы стрелять по мирным людям и кто их исполняет, должны понимать, что совершают преступление, и ответственность за него будет самой суровой. Смертная казнь — мера наказания, которую заслуживают эти фашисты", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Гражданин Великобритании Шон Пиннер в зале суда в Донецке - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 19:17Специальная военная операция на Украине
В ДНР британец Пиннер признал вину по статье, предполагающей смертную казнь
 
Владимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияГосдума РФОбщество
 
 
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