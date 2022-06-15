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Ответственные за стрельбу по мирным людям заслуживают казни, заявил Володин

Ответственные за стрельбу по мирным людям заслуживают казни, заявил Володин - РИА Новости, 15.06.2022

Ответственные за стрельбу по мирным людям заслуживают казни, заявил Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что те, кто отдает приказы стрелять по мирным людям, и те, кто их исполняет, заслуживают смертной казни. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T08:38

2022-06-15T08:38

2022-06-15T08:38

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что те, кто отдает приказы стрелять по мирным людям, и те, кто их исполняет, заслуживают смертной казни.Он сообщил, что на прошлой неделе в Госдуме с официальным визитом была делегация парламента ДНР, обсуждались вопросы гармонизации законодательства государств. По словам Володина, в ДНР есть норма, которую "правильно было бы сохранить", что особенно актуально в условиях военного времени. Он уточнил, что речь идет о смертной казни."Мы с вами каждый день видим преступления против человечества, которые совершает киевский неонацистский режим, обстреливая жилые кварталы, больницы, роддома, детские садики, школы. Гибнут старики, женщины, дети. Кто отдает приказы стрелять по мирным людям и кто их исполняет, должны понимать, что совершают преступление, и ответственность за него будет самой суровой. Смертная казнь — мера наказания, которую заслуживают эти фашисты", - написал Володин в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220610/kazn-1794442630.html

https://ria.ru/20220608/naemnik-1794095607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, донецкая народная республика, украина, россия, госдума рф, общество