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В Петербурге теплоход столкнулся с опорой Дворцового моста - РИА Новости, 15.06.2022
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В Петербурге теплоход столкнулся с опорой Дворцового моста
В Петербурге теплоход столкнулся с опорой Дворцового моста - РИА Новости, 15.06.2022
В Петербурге теплоход столкнулся с опорой Дворцового моста
Транспортная полиция начала проверку после инцидента на Неве, когда у прогулочного теплохода заглох двигатель и он столкнулся с опорой Дворцового моста,... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T10:42
2022-06-15T10:42
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Транспортная полиция начала проверку после инцидента на Неве, когда у прогулочного теплохода заглох двигатель и он столкнулся с опорой Дворцового моста, сообщает в среду управление на транспорте МВД по СЗФО."Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту столкновения прогулочного теплохода с опорой Дворцового моста", - сообщили в пресс-службе.Инцидент произошел сегодня ночью около 1.20. Предварительно установлено, что у прогулочного теплохода заглох двигатель, судно потеряло ход и столкнулось с опорой моста. По данным полиции, никто не пострадал. На место выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции.Дворцовый мост (ранее – Республиканский) - один из символов Петербурга. Расположен в створе Дворцового проезда и Пушкинской площади. Его разводной пролет - первый в мировой практике с удачным решением системы замыкания в трехшарнирную арку. Каждое крыло разводного пролета уравновешено системой противовесов, подвешенных к его нижней части на шарнирах.
https://ria.ru/20210523/teplokhod-1733530866.html
санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
10:42 15.06.2022
 
В Петербурге теплоход столкнулся с опорой Дворцового моста

В Петербурге теплоход из-за заглохшего двигателя врезался в опору Дворцового моста

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на разведенный Дворцовый мост и Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге
Вид на разведенный Дворцовый мост и Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Вид на разведенный Дворцовый мост и Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Транспортная полиция начала проверку после инцидента на Неве, когда у прогулочного теплохода заглох двигатель и он столкнулся с опорой Дворцового моста, сообщает в среду управление на транспорте МВД по СЗФО.
"Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту столкновения прогулочного теплохода с опорой Дворцового моста", - сообщили в пресс-службе.
Инцидент произошел сегодня ночью около 1.20. Предварительно установлено, что у прогулочного теплохода заглох двигатель, судно потеряло ход и столкнулось с опорой моста. По данным полиции, никто не пострадал. На место выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции.
Дворцовый мост (ранее – Республиканский) - один из символов Петербурга. Расположен в створе Дворцового проезда и Пушкинской площади. Его разводной пролет - первый в мировой практике с удачным решением системы замыкания в трехшарнирную арку. Каждое крыло разводного пролета уравновешено системой противовесов, подвешенных к его нижней части на шарнирах.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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