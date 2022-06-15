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В Петербурге теплоход столкнулся с опорой Дворцового моста
В Петербурге теплоход столкнулся с опорой Дворцового моста - РИА Новости, 15.06.2022
В Петербурге теплоход столкнулся с опорой Дворцового моста
Транспортная полиция начала проверку после инцидента на Неве, когда у прогулочного теплохода заглох двигатель и он столкнулся с опорой Дворцового моста,... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T10:42
2022-06-15T10:42
2022-06-15T10:42
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Транспортная полиция начала проверку после инцидента на Неве, когда у прогулочного теплохода заглох двигатель и он столкнулся с опорой Дворцового моста, сообщает в среду управление на транспорте МВД по СЗФО."Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту столкновения прогулочного теплохода с опорой Дворцового моста", - сообщили в пресс-службе.Инцидент произошел сегодня ночью около 1.20. Предварительно установлено, что у прогулочного теплохода заглох двигатель, судно потеряло ход и столкнулось с опорой моста. По данным полиции, никто не пострадал. На место выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции.Дворцовый мост (ранее – Республиканский) - один из символов Петербурга. Расположен в створе Дворцового проезда и Пушкинской площади. Его разводной пролет - первый в мировой практике с удачным решением системы замыкания в трехшарнирную арку. Каждое крыло разводного пролета уравновешено системой противовесов, подвешенных к его нижней части на шарнирах.
https://ria.ru/20210523/teplokhod-1733530866.html
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
В Петербурге теплоход столкнулся с опорой Дворцового моста
В Петербурге теплоход из-за заглохшего двигателя врезался в опору Дворцового моста
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Транспортная полиция начала проверку после инцидента на Неве, когда у прогулочного теплохода заглох двигатель и он столкнулся с опорой Дворцового моста, сообщает в среду управление на транспорте МВД по СЗФО.
"Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту столкновения прогулочного теплохода с опорой Дворцового моста", - сообщили в пресс-службе.
Инцидент произошел сегодня ночью около 1.20. Предварительно установлено, что у прогулочного теплохода заглох двигатель, судно потеряло ход и столкнулось с опорой моста. По данным полиции, никто не пострадал. На место выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции.
Дворцовый мост (ранее – Республиканский) - один из символов Петербурга
. Расположен в створе Дворцового проезда и Пушкинской площади. Его разводной пролет - первый в мировой практике с удачным решением системы замыкания в трехшарнирную арку. Каждое крыло разводного пролета уравновешено системой противовесов, подвешенных к его нижней части на шарнирах.