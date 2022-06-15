https://ria.ru/20220615/stavka-1795603621.html

ФРС США повысила базовую процентную ставку

ФРС США повысила базовую процентную ставку - РИА Новости, 15.06.2022

ФРС США повысила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июньского заседания повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 1,5-1,75 процента... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T21:05

2022-06-15T21:05

2022-06-15T23:04

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июньского заседания повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 1,5-1,75 процента годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.Кроме того, ФРС понизила прогноз роста ВВП США на этот год до 1,7 процента с 2,8 процента и до 1,7 процента с 2,2 процента в 2023-м, повысила прогноз по инфляции до 5,2 процента с 4,3 процента в 2022-м и понизила его до 2,6 процента с 2,7 процента в следующем году, а также допустила рост процентной ставки в 2022 году до трех процентов и в 2023-м до четырех процентов. Кроме того, Федрезерв подтвердил, что продолжит избавляться от активов на своем балансе, следуя опубликованному в мае плану. Cокращение началось 1 июня, в первые три месяца планируется сократить активы на 47,5 миллиарда долларов в месяц, 30 миллиардов из которых приходятся на казначейские бумаги, 17,5 миллиарда — на ипотечные. Затем темпы должны увеличиться вдвое — до 95 миллиардов долларов в месяц.ФРС отмечает, что дальнейшее повышение ставки будет уместно. Центробанк по-прежнему рассчитывает достичь максимальной занятости в экономике и инфляции на уровне двух процентов в долгосрочной перспективе.Регулятор уже в третий раз повышает свою базовую ставку, а решение о ее повышении на 75 пунктов было принято впервые с ноября 1994 года. ФРС 16 марта повысила ставку впервые с декабря 2018 года, после того как в 2020-м в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса внепланово ее понизила до отметки в 0,0-0,25 процента годовых.

https://ria.ru/20220608/ssha-1794060402.html

https://ria.ru/20220604/bayden-1793084305.html

https://ria.ru/20220615/inflyatsiya-1795290240.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, федеральная резервная система сша, в мире