Власти США опасаются угасания интереса к конфликту на Украине, сообщили СМИ
New York Тimes: власти США опасаются угасания интереса в обществе к конфликту на Украине
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКапитолий, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Капитолий, США. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Американская газета New York Тimes со ссылкой на источники пишет, что в руководстве США опасаются угасания интереса американской общественности к конфликту на Украине, так же, как и ослабления европейского единства.
"Чиновники явно обеспокоены тем, что как интерес американской общественности к конфликту, так и европейское единство могут ослабнуть", - говорится в сообщении газеты.
Поэтому, по данным издания, они ищут способы пробудить этот интерес, в том числе пригласив Владимира Зеленского на саммит НАТО в Мадриде в конце июня.
Кроме того, как указывает газета, в администрации президента США изучают, как вести себя с затянувшимся конфликтом, поможет ли прекращение огня или официальное перемирие или оно нанесет ущерб. Сейчас, между тем, как отмечает газета, власти США готовятся к "долгосрочной поддержке украинского правительства и дополнительным поставкам оружия".
В пятницу президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 1 миллиард долларов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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