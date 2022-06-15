https://ria.ru/20220615/ssha-1795541498.html

США используют "Аль-Каиду"* и "Талибан"** в своих целях, заявил Патрушев

США используют "Аль-Каиду"* и "Талибан"** в своих целях, заявил Патрушев - РИА Новости, 15.06.2022

США используют "Аль-Каиду"* и "Талибан"** в своих целях, заявил Патрушев

США продолжают использовать такие террористические группировки, как "Аль-Каида"* (запрещена в РФ) и "Талибан"** (находится под санкциями ООН за террористическую РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T17:22

2022-06-15T17:22

2022-06-15T17:22

в мире

россия

сша

аль-каида

талибан

совет безопасности рф

николай патрушев

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. США продолжают использовать такие террористические группировки, как "Аль-Каида"* (запрещена в РФ) и "Талибан"** (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) для достижения собственных геополитических целей, заявил в среду секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев."Наблюдается сращивание террористического подполья с наркобизнесом, торговцами оружием, людьми и органами. Нельзя при этом забывать, что "Аль-Каида"* и движение "Талибан"** созданы именно американцами и по-прежнему активно используются спецслужбами США для достижения геополитических целей", - сказал он на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.Патрушев подчеркнул, что Россия продолжает прилагать необходимые усилия для противодействия международному терроризму. "Однако они не могут быть эффективными без подключения всего международного сообщества и создания широкого антитеррористического фронта", - отметил он.* Запрещенная в России организация** Организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220517/afganistan-1789114286.html

россия

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша, аль-каида, талибан, совет безопасности рф, николай патрушев