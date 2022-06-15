Рейтинг@Mail.ru
США используют "Аль-Каиду"* и "Талибан"** в своих целях, заявил Патрушев - РИА Новости, 15.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220615/ssha-1795541498.html
США используют "Аль-Каиду"* и "Талибан"** в своих целях, заявил Патрушев
США используют "Аль-Каиду"* и "Талибан"** в своих целях, заявил Патрушев - РИА Новости, 15.06.2022
США используют "Аль-Каиду"* и "Талибан"** в своих целях, заявил Патрушев
США продолжают использовать такие террористические группировки, как "Аль-Каида"* (запрещена в РФ) и "Талибан"** (находится под санкциями ООН за террористическую РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T17:22
2022-06-15T17:22
в мире
россия
сша
аль-каида
талибан
совет безопасности рф
николай патрушев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_0:61:3317:1927_1920x0_80_0_0_54cd96d48a9bb4ca17765d402c6404eb.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. США продолжают использовать такие террористические группировки, как "Аль-Каида"* (запрещена в РФ) и "Талибан"** (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) для достижения собственных геополитических целей, заявил в среду секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев."Наблюдается сращивание террористического подполья с наркобизнесом, торговцами оружием, людьми и органами. Нельзя при этом забывать, что "Аль-Каида"* и движение "Талибан"** созданы именно американцами и по-прежнему активно используются спецслужбами США для достижения геополитических целей", - сказал он на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.Патрушев подчеркнул, что Россия продолжает прилагать необходимые усилия для противодействия международному терроризму. "Однако они не могут быть эффективными без подключения всего международного сообщества и создания широкого антитеррористического фронта", - отметил он.* Запрещенная в России организация** Организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220517/afganistan-1789114286.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_ce430eff9fc55e09777c66f588155083.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, аль-каида, талибан, совет безопасности рф, николай патрушев
17:22 15.06.2022
 
США используют "Аль-Каиду"* и "Талибан"** в своих целях, заявил Патрушев

Патрушев: США используют "Аль-Каиду"* и "Талибан"** в своих геополитических целях

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Перейти в фотобанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. США продолжают использовать такие террористические группировки, как "Аль-Каида"* (запрещена в РФ) и "Талибан"** (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) для достижения собственных геополитических целей, заявил в среду секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
"Наблюдается сращивание террористического подполья с наркобизнесом, торговцами оружием, людьми и органами. Нельзя при этом забывать, что "Аль-Каида"* и движение "Талибан"** созданы именно американцами и по-прежнему активно используются спецслужбами США для достижения геополитических целей", - сказал он на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.
Патрушев подчеркнул, что Россия продолжает прилагать необходимые усилия для противодействия международному терроризму. "Однако они не могут быть эффективными без подключения всего международного сообщества и создания широкого антитеррористического фронта", - отметил он.
* Запрещенная в России организация
** Организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность
город Кабул - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 19:28
Посольство и консульства Афганистана прекратили работу в США
 
В миреРоссияСШААль-КаидаТалибанСовет Безопасности РФНиколай Патрушев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала