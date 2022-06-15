США используют "Аль-Каиду"* и "Талибан"** в своих целях, заявил Патрушев
Патрушев: США используют "Аль-Каиду"* и "Талибан"** в своих геополитических целях
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. США продолжают использовать такие террористические группировки, как "Аль-Каида"* (запрещена в РФ) и "Талибан"** (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) для достижения собственных геополитических целей, заявил в среду секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
"Наблюдается сращивание террористического подполья с наркобизнесом, торговцами оружием, людьми и органами. Нельзя при этом забывать, что "Аль-Каида"* и движение "Талибан"** созданы именно американцами и по-прежнему активно используются спецслужбами США для достижения геополитических целей", - сказал он на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.
Патрушев подчеркнул, что Россия продолжает прилагать необходимые усилия для противодействия международному терроризму. "Однако они не могут быть эффективными без подключения всего международного сообщества и создания широкого антитеррористического фронта", - отметил он.
* Запрещенная в России организация
** Организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность