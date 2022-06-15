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Пенсионным фондам США грозят убытки от санкций против России, пишет СМИ - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/ssha-1795344185.html
Пенсионным фондам США грозят убытки от санкций против России, пишет СМИ
Пенсионным фондам США грозят убытки от санкций против России, пишет СМИ - РИА Новости, 15.06.2022
Пенсионным фондам США грозят убытки от санкций против России, пишет СМИ
Американский инвестиционный гигант PIMCO предупредил власти США о возможных потерях пенсионных фондов страны от санкций, вводимых против России, сообщило... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T04:20
2022-06-15T04:20
специальная военная операция на украине
санкции в отношении россии
санкции
россия
украина
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Американский инвестиционный гигант PIMCO предупредил власти США о возможных потерях пенсионных фондов страны от санкций, вводимых против России, сообщило агентство Bloomberg.По его данным, руководители компании, в управлении которой находятся активы на 2 триллиона долларов, донесли до министерства финансов, что "пенсионные фонды США понесут потери, если инвестиционным управляющим придется списывать российские вложения".Министерство ранее отказалось продлевать лицензию, которая позволяла России продолжать обслуживание суверенного долга в иностранных валютах, и закрыло возможности для операций на вторичном рынке.Руководители PIMCO также доказывают, что дефолт позволит президенту Владимиру Путину сохранить валютные резервы, которые в противном случае выплачивались бы кредиторам, и расширит его возможности для финансирования боевых действий на Украине.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220615/sanktsii-1795341032.html
https://ria.ru/20220615/sanktsii-1795339013.html
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санкции в отношении россии, санкции, россия, украина, сша, в мире
04:20 15.06.2022
 
Пенсионным фондам США грозят убытки от санкций против России, пишет СМИ

Bloomberg: пенсионным фондам США грозят убытки от санкций против России

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкНью-Йорк
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Американский инвестиционный гигант PIMCO предупредил власти США о возможных потерях пенсионных фондов страны от санкций, вводимых против России, сообщило агентство Bloomberg.
По его данным, руководители компании, в управлении которой находятся активы на 2 триллиона долларов, донесли до министерства финансов, что "пенсионные фонды США понесут потери, если инвестиционным управляющим придется списывать российские вложения".
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
02:18Специальная военная операция на Украине
Bloomberg сообщил об опасениях США из-за антироссийских санкций
Министерство ранее отказалось продлевать лицензию, которая позволяла России продолжать обслуживание суверенного долга в иностранных валютах, и закрыло возможности для операций на вторичном рынке.
Руководители PIMCO также доказывают, что дефолт позволит президенту Владимиру Путину сохранить валютные резервы, которые в противном случае выплачивались бы кредиторам, и расширит его возможности для финансирования боевых действий на Украине.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
01:32Специальная военная операция на Украине
Минфин США нанял дополнительный персонал из-за санкций против России
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
Вчера, 08:29В России
Сенатор Пушков рассказал, чего боится Запад, вводя очередные санкции
 
Специальная военная операция на УкраинеСанкции в отношении РоссииСанкцииРоссияУкраинаСШАВ мире
 
 
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