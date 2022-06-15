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"Роскосмос" хочет запросить больше средств на постройку спутников - РИА Новости, 15.06.2022
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"Роскосмос" хочет запросить больше средств на постройку спутников
"Роскосмос" хочет запросить больше средств на постройку спутников - РИА Новости, 15.06.2022
"Роскосмос" хочет запросить больше средств на постройку спутников
"Роскосмос" собирается запросить дополнительные бюджетные средства для того, чтобы можно было ускорить работы по созданию новых спутников и увеличить их... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T04:07
2022-06-15T04:07
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роскосмос
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. "Роскосмос" собирается запросить дополнительные бюджетные средства для того, чтобы можно было ускорить работы по созданию новых спутников и увеличить их количество, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что основная задача, стоящая сейчас перед российской ракетно-космической отраслью — кратное увеличение орбитальной группировки. По его словам, только после достижения этой цели можно будет заняться разработкой новых двигателей и ракет.Как рассказали РИА Новости в "Роскосмосе", Федеральная космическая программа будет пересмотрена, чтобы направить большее финансирование на спутникостроение для развития орбитальной группировки гражданского и двойного назначения. В первую очередь работы будут касаться метеорологических спутников и радиолокационных аппаратов дистанционного зондирования Земли.
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космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин
04:07 15.06.2022
 
"Роскосмос" хочет запросить больше средств на постройку спутников

"Роскосмос" хочет запросить больше средств для ускорения постройки спутников

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСимволика "Роскосмоса"
Символика Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков
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Символика "Роскосмоса". Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. "Роскосмос" собирается запросить дополнительные бюджетные средства для того, чтобы можно было ускорить работы по созданию новых спутников и увеличить их количество, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
"Кроме того, в рамках этого направления деятельности госкорпорация "Роскосмос" в установленном порядке намерена запросить и дополнительные бюджетные средства, чтобы иметь возможность более существенно нарастить работы по увеличению орбитальной группировки", — говорится в сообщении.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что основная задача, стоящая сейчас перед российской ракетно-космической отраслью — кратное увеличение орбитальной группировки. По его словам, только после достижения этой цели можно будет заняться разработкой новых двигателей и ракет.
Как рассказали РИА Новости в "Роскосмосе", Федеральная космическая программа будет пересмотрена, чтобы направить большее финансирование на спутникостроение для развития орбитальной группировки гражданского и двойного назначения. В первую очередь работы будут касаться метеорологических спутников и радиолокационных аппаратов дистанционного зондирования Земли.
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Хочу стать космонавтомКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий Рогозин
 
 
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