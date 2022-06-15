"Роскосмос" хочет запросить больше средств на постройку спутников
"Роскосмос" хочет запросить больше средств для ускорения постройки спутников
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСимволика "Роскосмоса"
Символика "Роскосмоса". Архивное фото
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. "Роскосмос" собирается запросить дополнительные бюджетные средства для того, чтобы можно было ускорить работы по созданию новых спутников и увеличить их количество, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
"Кроме того, в рамках этого направления деятельности госкорпорация "Роскосмос" в установленном порядке намерена запросить и дополнительные бюджетные средства, чтобы иметь возможность более существенно нарастить работы по увеличению орбитальной группировки", — говорится в сообщении.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что основная задача, стоящая сейчас перед российской ракетно-космической отраслью — кратное увеличение орбитальной группировки. По его словам, только после достижения этой цели можно будет заняться разработкой новых двигателей и ракет.
Как рассказали РИА Новости в "Роскосмосе", Федеральная космическая программа будет пересмотрена, чтобы направить большее финансирование на спутникостроение для развития орбитальной группировки гражданского и двойного назначения. В первую очередь работы будут касаться метеорологических спутников и радиолокационных аппаратов дистанционного зондирования Земли.