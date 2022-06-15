https://ria.ru/20220615/sputniki-1795344063.html

"Роскосмос" хочет запросить больше средств на постройку спутников

"Роскосмос" хочет запросить больше средств на постройку спутников - РИА Новости, 15.06.2022

"Роскосмос" хочет запросить больше средств на постройку спутников

"Роскосмос" собирается запросить дополнительные бюджетные средства для того, чтобы можно было ускорить работы по созданию новых спутников и увеличить их... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T04:07

2022-06-15T04:07

2022-06-15T04:07

хочу стать космонавтом

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. "Роскосмос" собирается запросить дополнительные бюджетные средства для того, чтобы можно было ускорить работы по созданию новых спутников и увеличить их количество, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что основная задача, стоящая сейчас перед российской ракетно-космической отраслью — кратное увеличение орбитальной группировки. По его словам, только после достижения этой цели можно будет заняться разработкой новых двигателей и ракет.Как рассказали РИА Новости в "Роскосмосе", Федеральная космическая программа будет пересмотрена, чтобы направить большее финансирование на спутникостроение для развития орбитальной группировки гражданского и двойного назначения. В первую очередь работы будут касаться метеорологических спутников и радиолокационных аппаратов дистанционного зондирования Земли.

https://ria.ru/20220615/roskosmos-1795342359.html

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космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин