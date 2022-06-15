https://ria.ru/20220615/spor-1795339357.html
Канада и Дания урегулировали территориальный спор
Канада и Дания урегулировали территориальный спор - РИА Новости, 15.06.2022
Канада и Дания урегулировали территориальный спор
Канада и Дания подписали договор об урегулировании территориального спора вокруг острова Ганса площадью 1,3 квадратных километра в Северном Ледовитом океане,... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T01:40
2022-06-15T01:40
2022-06-15T01:40
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Канада и Дания подписали договор об урегулировании территориального спора вокруг острова Ганса площадью 1,3 квадратных километра в Северном Ледовитом океане, сообщается на сайте министерства иностранных дел Дании.Ранее страны договорились, что по острову Ганса будет проведена граница, разделяющая его между канадской территорией Нунавут и полуавтономной датской территорией Гренландией.Также отмечается, что этот договор является "важной исторической вехой" в отношениях между "друзьями и соседями" и является кульминацией многолетних дискуссий.Территориальный спор между Данией и Канадой за право обладания островом Ганса длился с 1973 года, когда разрабатывалось соглашение о разграничении континентального шельфа между Канадой и Гренландией. Стороны договорились, что, так как остров не является морской территорией, его принадлежность стоит рассматривать отдельно, но официальное соглашение так и не было достигнуто. Конфликт протекал в относительно "мирной" форме, однако разрешить его не так просто, поскольку географическое положение определяет стратегическую значимость региона.
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в мире, дания, канада, гренландия
Канада и Дания урегулировали территориальный спор
Канада и Дания подписали договор об урегулировании спора вокруг острова Ганса
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости.
Канада и Дания подписали договор об урегулировании территориального спора вокруг острова Ганса площадью 1,3 квадратных километра в Северном Ледовитом океане, сообщается
на сайте министерства иностранных дел Дании.
Ранее страны договорились, что по острову Ганса будет проведена граница, разделяющая его между канадской территорией Нунавут и полуавтономной датской территорией Гренландией.
"Сегодня министр иностранных дел Канады Мелани Жоли и министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод вместе с премьер-министром Гренландии Муте Б. Эгеде подписали в Оттаве соглашение, которое разрешает неурегулированные пограничные вопросы по острову Тартупалук/Ганса", — говорится на сайте министерства иностранных дел Дании.
Также отмечается, что этот договор является "важной исторической вехой" в отношениях между "друзьями и соседями" и является кульминацией многолетних дискуссий.
Территориальный спор между Данией и Канадой за право обладания островом Ганса длился с 1973 года, когда разрабатывалось соглашение о разграничении континентального шельфа между Канадой и Гренландией. Стороны договорились, что, так как остров не является морской территорией, его принадлежность стоит рассматривать отдельно, но официальное соглашение так и не было достигнуто. Конфликт протекал в относительно "мирной" форме, однако разрешить его не так просто, поскольку географическое положение определяет стратегическую значимость региона.