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Кадыров показал, как чеченский спецназ гоняет бандеровцев - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/spetsoperatsiya-1795424500.html
Кадыров показал, как чеченский спецназ гоняет бандеровцев
Кадыров показал, как чеченский спецназ гоняет бандеровцев - РИА Новости, 15.06.2022
Кадыров показал, как чеченский спецназ гоняет бандеровцев
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры боевых столкновений чеченского спецполка с украинскими националистами между населенными пунктами Горское и Золотое ЛНР. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T12:30
2022-06-15T12:30
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
луганская народная республика
россия
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 15 июн – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры боевых столкновений чеченского спецполка с украинскими националистами между населенными пунктами Горское и Золотое ЛНР."Бойцы чеченских спецподразделений под командованием &lt;...&gt; Замида Чалаева продолжают гнать националистические и бандеровские группировки через леса и поля Луганской Народной Республики. На этих кадрах вы можете увидеть, как бойцы спецполка &lt;...&gt; догнали их между населенными пунктами Горское и Золотое, да так, что дальше им уже не удалось никуда убежать", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.По его словам, успех чеченских подразделений в спецоперации на Украине заключается в том, что бойцы действуют "без лишней суеты, качественно и эффективно".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220615/akhmat-1795337735.html
https://ria.ru/20220614/kadyrov-1795243313.html
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Работа чеченских подразделений на территории ЛНР
Работа чеченских подразделений на территории ЛНР
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в мире, владимир путин, украина, луганская народная республика, россия, рамзан кадыров
12:30 15.06.2022
 
Кадыров показал, как чеченский спецназ гоняет бандеровцев

Глава Чечни Кадыров показал, как спецназ республики "гоняет бандеровцев через леса и поля"

Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 15 июн – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры боевых столкновений чеченского спецполка с украинскими националистами между населенными пунктами Горское и Золотое ЛНР.
"Бойцы чеченских спецподразделений под командованием <...> Замида Чалаева продолжают гнать националистические и бандеровские группировки через леса и поля Луганской Народной Республики. На этих кадрах вы можете увидеть, как бойцы спецполка <...> догнали их между населенными пунктами Горское и Золотое, да так, что дальше им уже не удалось никуда убежать", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Боец полка полиции специального назначения имени Кадырова - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
Вчера, 00:58Специальная военная операция на Украине
Кадыров опроверг заявления об "оттеснении" спецподразделений "Ахмат"
По его словам, успех чеченских подразделений в спецоперации на Украине заключается в том, что бойцы действуют "без лишней суеты, качественно и эффективно".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Боец полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова в ЛНР - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 16:27Специальная военная операция на Украине
Кадыров рассказал, как украинские военные наткнулись на засаду чеченцев
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаЛуганская Народная РеспубликаРоссияРамзан Кадыров
 
 
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