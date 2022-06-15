https://ria.ru/20220615/spetsoperatsiya-1795392833.html

Российские военные уничтожили более 520 украинских установок РСЗО

Российские военные уничтожили более 520 украинских установок РСЗО - РИА Новости, 15.06.2022

Российские военные уничтожили более 520 украинских установок РСЗО

Уже более 520 украинских установок реактивных систем залпового огня уничтожено в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T11:33

2022-06-15T11:33

2022-06-15T11:33

специальная военная операция на украине

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0d/1795033896_0:273:3156:2048_1920x0_80_0_0_cae24200a2567350695a7b08f7b347b8.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Уже более 520 украинских установок реактивных систем залпового огня уничтожено в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 203 самолета, 131 вертолет, 1211 беспилотных летательных аппаратов, 339 зенитных ракетных комплексов, 3558 танков и других боевых бронированных машин, 524 установки реактивных систем залпового огня, 1958 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3623 единицы специальной военной автомобильной техники", - заявил Конашенков на брифинге в среду.

https://ria.ru/20220615/spetsoperatsiya-1795391462.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина