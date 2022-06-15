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Российские военные уничтожили более 520 украинских установок РСЗО - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/spetsoperatsiya-1795392833.html
Российские военные уничтожили более 520 украинских установок РСЗО
Российские военные уничтожили более 520 украинских установок РСЗО - РИА Новости, 15.06.2022
Российские военные уничтожили более 520 украинских установок РСЗО
Уже более 520 украинских установок реактивных систем залпового огня уничтожено в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T11:33
2022-06-15T11:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Уже более 520 украинских установок реактивных систем залпового огня уничтожено в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 203 самолета, 131 вертолет, 1211 беспилотных летательных аппаратов, 339 зенитных ракетных комплексов, 3558 танков и других боевых бронированных машин, 524 установки реактивных систем залпового огня, 1958 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3623 единицы специальной военной автомобильной техники", - заявил Конашенков на брифинге в среду.
https://ria.ru/20220615/spetsoperatsiya-1795391462.html
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в мире, украина
11:33 15.06.2022
 
Российские военные уничтожили более 520 украинских установок РСЗО

Минобороны: российские военные за время спецоперации уничтожили более 520 украинских РСЗО

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБронетранспортер МТЛБ с зенитной установкой ЗСУ 23-2, уничтоженный в результате обстрелов в Северодонецке
Бронетранспортер МТЛБ с зенитной установкой ЗСУ 23-2, уничтоженный в результате обстрелов в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бронетранспортер МТЛБ с зенитной установкой ЗСУ 23-2, уничтоженный в результате обстрелов в Северодонецке. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Уже более 520 украинских установок реактивных систем залпового огня уничтожено в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 203 самолета, 131 вертолет, 1211 беспилотных летательных аппаратов, 339 зенитных ракетных комплексов, 3558 танков и других боевых бронированных машин, 524 установки реактивных систем залпового огня, 1958 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3623 единицы специальной военной автомобильной техники", - заявил Конашенков на брифинге в среду.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраина
 
 
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