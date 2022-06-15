https://ria.ru/20220615/spetsoperatsiya-1795392833.html
Российские военные уничтожили более 520 украинских установок РСЗО
Российские военные уничтожили более 520 украинских установок РСЗО - РИА Новости, 15.06.2022
Российские военные уничтожили более 520 украинских установок РСЗО
Уже более 520 украинских установок реактивных систем залпового огня уничтожено в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T11:33
2022-06-15T11:33
2022-06-15T11:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Уже более 520 украинских установок реактивных систем залпового огня уничтожено в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 203 самолета, 131 вертолет, 1211 беспилотных летательных аппаратов, 339 зенитных ракетных комплексов, 3558 танков и других боевых бронированных машин, 524 установки реактивных систем залпового огня, 1958 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3623 единицы специальной военной автомобильной техники", - заявил Конашенков на брифинге в среду.
https://ria.ru/20220615/spetsoperatsiya-1795391462.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Российские военные уничтожили более 520 украинских установок РСЗО
Минобороны: российские военные за время спецоперации уничтожили более 520 украинских РСЗО
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Уже более 520 украинских установок реактивных систем залпового огня уничтожено в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 203 самолета, 131 вертолет, 1211 беспилотных летательных аппаратов, 339 зенитных ракетных комплексов, 3558 танков и других боевых бронированных машин, 524 установки реактивных систем залпового огня, 1958 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3623 единицы специальной военной автомобильной техники", - заявил Конашенков на брифинге в среду.