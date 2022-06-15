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Российские военные поразили более 400 районов сосредоточения украинских сил - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/spetsoperatsiya-1795391462.html
Российские военные поразили более 400 районов сосредоточения украинских сил
Российские военные поразили более 400 районов сосредоточения украинских сил - РИА Новости, 15.06.2022
Российские военные поразили более 400 районов сосредоточения украинских сил
Ракетные войска и артиллерия поразили за сутки более 400 районов сосредоточения и пунктов управления украинских сил, сообщил в среду официальный представитель... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T11:29
2022-06-15T11:29
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Ракетные войска и артиллерия поразили за сутки более 400 районов сосредоточения и пунктов управления украинских сил, сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 313 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 43 пункта управления подразделений, а также 62 огневых позиции артиллерийских подразделений ВСУ", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220615/samolet-1795391172.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины
11:29 15.06.2022
 
Российские военные поразили более 400 районов сосредоточения украинских сил

Минобороны: ракетные войска и артиллерия поразили более 400 районов сосредоточения ВСУ

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкРасчет 152-мм самоходных гаубиц "Мста-С" выполняет боевое задание под Николаевом
Расчет 152-мм самоходных гаубиц Мста-С выполняет боевое задание под Николаевом - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Расчет 152-мм самоходных гаубиц "Мста-С" выполняет боевое задание под Николаевом. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Ракетные войска и артиллерия поразили за сутки более 400 районов сосредоточения и пунктов управления украинских сил, сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 313 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 43 пункта управления подразделений, а также 62 огневых позиции артиллерийских подразделений ВСУ", - сказал Конашенков.
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
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Российская ПВО сбила украинский Су-25 и шесть дронов за сутки
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Российская авиация уничтожила четыре американские гаубицы на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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