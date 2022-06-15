https://ria.ru/20220615/spetsoperatsiya-1795391462.html

Российские военные поразили более 400 районов сосредоточения украинских сил

Российские военные поразили более 400 районов сосредоточения украинских сил - РИА Новости, 15.06.2022

Российские военные поразили более 400 районов сосредоточения украинских сил

Ракетные войска и артиллерия поразили за сутки более 400 районов сосредоточения и пунктов управления украинских сил, сообщил в среду официальный представитель... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T11:29

2022-06-15T11:29

2022-06-15T11:29

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Ракетные войска и артиллерия поразили за сутки более 400 районов сосредоточения и пунктов управления украинских сил, сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 313 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 43 пункта управления подразделений, а также 62 огневых позиции артиллерийских подразделений ВСУ", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220615/samolet-1795391172.html

https://ria.ru/20220615/spetsoperatsiya-1795386851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины