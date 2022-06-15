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Ракеты "Калибр" уничтожили склад боеприпасов НАТО во Львовской области - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/spetsoperatsiya-1795385257.html
Ракеты "Калибр" уничтожили склад боеприпасов НАТО во Львовской области
Ракеты "Калибр" уничтожили склад боеприпасов НАТО во Львовской области - РИА Новости, 15.06.2022
Ракеты "Калибр" уничтожили склад боеприпасов НАТО во Львовской области
Российский флот крылатыми ракетами ликвидировал склад с боеприпасами для американских гаубиц, находившийся подо Львовом. Об этом на брифинге сообщил... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T11:16
2022-06-15T16:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
львовская область
нато
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российский флот крылатыми ракетами ликвидировал склад с боеприпасами для американских гаубиц, находившийся подо Львовом. Об этом на брифинге сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами большой дальности "Калибр" в районе населенного пункта Золочев Львовской области уничтожен склад боеприпасов к переданным Украине странами НАТО иностранным образцам вооружений, в том числе к 155-миллиметровым гаубицам М777", — сказал генерал-лейтенант.Кроме того, за сутки ВКС уничтожили четыре такие гаубицы.О поставке на Украину этих артиллерийских установок американского производства сообщали США, Канада и Австралия. ВСУ используют их для ударов по населенным пунктам. Так, накануне стало известно, что в городе Рубежное Луганской Народной Республики при обстреле из этих гаубиц погиб 14-летний подросток, еще несколько мирных жителей получили ранения.Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, львовская область, нато
11:16 15.06.2022 (обновлено: 16:07 15.06.2022)
 
Ракеты "Калибр" уничтожили склад боеприпасов НАТО во Львовской области

Минобороны: российский флот "Калибрами" уничтожил склад боеприпасов НАТО подо Львовом

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российский флот крылатыми ракетами ликвидировал склад с боеприпасами для американских гаубиц, находившийся подо Львовом. Об этом на брифинге сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами большой дальности "Калибр" в районе населенного пункта Золочев Львовской области уничтожен склад боеприпасов к переданным Украине странами НАТО иностранным образцам вооружений, в том числе к 155-миллиметровым гаубицам М777", — сказал генерал-лейтенант.
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Кроме того, за сутки ВКС уничтожили четыре такие гаубицы.
О поставке на Украину этих артиллерийских установок американского производства сообщали США, Канада и Австралия. ВСУ используют их для ударов по населенным пунктам. Так, накануне стало известно, что в городе Рубежное Луганской Народной Республики при обстреле из этих гаубиц погиб 14-летний подросток, еще несколько мирных жителей получили ранения.
Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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