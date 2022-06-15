https://ria.ru/20220615/sotskov-1795539703.html

В СВР сообщили о гибели генерал-майора в отставке Соцкова

В СВР сообщили о гибели генерал-майора в отставке Соцкова - РИА Новости, 15.06.2022

В СВР сообщили о гибели генерал-майора в отставке Соцкова

Ушел из жизни генерал-майор Службы внешней разведки в отставке Лев Соцков, внесший большой вклад в историографию отечественной разведки, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T17:16

2022-06-15T17:16

2022-06-15T22:43

ленинград

великобритания

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

мгимо

общество

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Ушел из жизни генерал-майор Службы внешней разведки в отставке Лев Соцков, внесший большой вклад в историографию отечественной разведки, сообщил РИА Новости руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.Ранее СМИ сообщили о том, что Соцков покончил жизнь самоубийством."К великому несчастью, не стало Льва Филипповича Соцкова", — сказал Иванов, не уточняя обстоятельств."Для сотрудников пресс-бюро это стало личной трагедией, поскольку Лев Филиппович внес огромный вклад в историографию отечественной внешней разведки, рассказывая о блестящих достижениях наших разведчиков", — добавил Иванов.Лев Соцков родился 30 марта 1932 года в Ленинграде. Окончил факультет международных отношений МГИМО. С 1959-го более 40 лет проработал в зарубежных и центральном аппаратах внешней разведки.Автор ряда книг по истории разведки, в том числе сборников архивных документов "Прибалтика и геополитика", "Агрессия" и "Секреты польской политики".В 2006 году стал лауреатом премии СВР в области литературы и искусства за книгу "Операция "Тарантелла". В ней впервые рассказывалось о крупной операции советской внешней разведки по дезинформации Великобритании, судьбах ее организаторов и непосредственных участников.Опираясь на рассекреченные документы и материалы архива СВР, Соцков показывал особенности деятельности разведки, ее специфические приемы (в том числе использование "подстав" и передачи направленной информации).

ленинград

великобритания

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ленинград, великобритания, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), мгимо, общество