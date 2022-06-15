https://ria.ru/20220615/sotskov-1795539703.html
В СВР сообщили о гибели генерал-майора в отставке Соцкова
В СВР сообщили о гибели генерал-майора в отставке Соцкова - РИА Новости, 15.06.2022
В СВР сообщили о гибели генерал-майора в отставке Соцкова
Ушел из жизни генерал-майор Службы внешней разведки в отставке Лев Соцков, внесший большой вклад в историографию отечественной разведки, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T17:16
2022-06-15T17:16
2022-06-15T22:43
ленинград
великобритания
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
мгимо
общество
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Ушел из жизни генерал-майор Службы внешней разведки в отставке Лев Соцков, внесший большой вклад в историографию отечественной разведки, сообщил РИА Новости руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.Ранее СМИ сообщили о том, что Соцков покончил жизнь самоубийством."К великому несчастью, не стало Льва Филипповича Соцкова", — сказал Иванов, не уточняя обстоятельств."Для сотрудников пресс-бюро это стало личной трагедией, поскольку Лев Филиппович внес огромный вклад в историографию отечественной внешней разведки, рассказывая о блестящих достижениях наших разведчиков", — добавил Иванов.Лев Соцков родился 30 марта 1932 года в Ленинграде. Окончил факультет международных отношений МГИМО. С 1959-го более 40 лет проработал в зарубежных и центральном аппаратах внешней разведки.Автор ряда книг по истории разведки, в том числе сборников архивных документов "Прибалтика и геополитика", "Агрессия" и "Секреты польской политики".В 2006 году стал лауреатом премии СВР в области литературы и искусства за книгу "Операция "Тарантелла". В ней впервые рассказывалось о крупной операции советской внешней разведки по дезинформации Великобритании, судьбах ее организаторов и непосредственных участников.Опираясь на рассекреченные документы и материалы архива СВР, Соцков показывал особенности деятельности разведки, ее специфические приемы (в том числе использование "подстав" и передачи направленной информации).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинград, великобритания, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), мгимо, общество
17:16 15.06.2022 (обновлено: 22:43 15.06.2022)
В СВР сообщили о гибели генерал-майора в отставке Соцкова
Умер генерал-майор Службы внешней разведки в отставке Лев Соцков
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Ушел из жизни генерал-майор Службы внешней разведки в отставке Лев Соцков, внесший большой вклад в историографию отечественной разведки, сообщил РИА Новости руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.
Ранее СМИ сообщили о том, что Соцков покончил жизнь самоубийством.
"К великому несчастью, не стало Льва Филипповича Соцкова", — сказал Иванов, не уточняя обстоятельств.
"Для сотрудников пресс-бюро это стало личной трагедией, поскольку Лев Филиппович внес огромный вклад в историографию отечественной внешней разведки, рассказывая о блестящих достижениях наших разведчиков", — добавил Иванов.
Лев Соцков родился 30 марта 1932 года в Ленинграде
. Окончил факультет международных отношений МГИМО
. С 1959-го более 40 лет проработал в зарубежных и центральном аппаратах внешней разведки.
Автор ряда книг по истории разведки, в том числе сборников архивных документов "Прибалтика и геополитика", "Агрессия" и "Секреты польской политики".
В 2006 году стал лауреатом премии СВР
в области литературы и искусства за книгу "Операция "Тарантелла". В ней впервые рассказывалось о крупной операции советской внешней разведки по дезинформации Великобритании
, судьбах ее организаторов и непосредственных участников.
Опираясь на рассекреченные документы и материалы архива СВР, Соцков показывал особенности деятельности разведки, ее специфические приемы (в том числе использование "подстав" и передачи направленной информации).