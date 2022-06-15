https://ria.ru/20220615/sotrudnichestvo-1795588373.html

Татарстан и Архангельская область подписали "дорожную карту" на ПМЭФ

Татарстан и Архангельская область подписали "дорожную карту" на ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2022

Татарстан и Архангельская область подписали "дорожную карту" на ПМЭФ

Президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в рамках Петербургского международного экономического форума в... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T19:52

2022-06-15T19:52

2022-06-15T19:52

республика татарстан

экономика

рустам минниханов

александр цыбульский

архангельская область

республика татарстан (татарстан)

пмэф

татнефть

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КАЗАНЬ, 15 июн – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в рамках Петербургского международного экономического форума в среду подписали "дорожную карту" по развитию сотрудничества между регионами до 2024 года, сообщает пресс-служба главы Татарстана."Рустам Минниханов провел первую встречу на полях Петербургского международного экономического форума. Президент республики встретился с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским… Была подписана "дорожная карта" - план мероприятий по реализации ранее подписанного соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве между регионами на период до 2024 года", - говорится в сообщении.Архангельская область традиционно поставляет в республику продукцию целлюлозно-бумажной промышленности. Татарстан, в свою очередь, поставляет топливо, медицинское оборудование и инструменты.В частности, компания "Татнефть" имеет в области девять АЗС и нефтебазу, "Камаз" поставляет автомобили, включая шасси. Судостроительная корпорация "Ак барс" в настоящее время прорабатывает вопрос поставки в Архангельскую область судов ледового класса. Президент Татарстана отметил необходимость активизировать работу по взаимодействию регионов."В расширении сотрудничества заинтересованы наши производители грузовых автомобилей, предприятия нефтехимической и химической отраслей, производители продуктов питания", - сказал Минниханов, обращаясь к коллеге. Кроме того, по его словам, перспективными направлениями видится сотрудничество в туристической отрасли, сегодня Казань и Архангельск связывают прямые рейсы два раза в неделю.Отдельно Минниханов поблагодарил Цыбульского за поддержку интересов татарской общины области, где сегодня проживают более 2,3 тысячи татар, в 2018 году была открыта восстановленная мечеть в Архангельске."После нашей последней встречи, чувствуется, активизировалась работа. Ряд предприятий начали активное сотрудничество", - отметил губернатор Архангельской области.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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https://ria.ru/20220608/elevator-1794099622.html

https://ria.ru/20220525/doroga-1790658689.html

архангельская область

республика татарстан (татарстан)

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, рустам минниханов, александр цыбульский, архангельская область, республика татарстан (татарстан), пмэф, татнефть, судостроительная корпорация "ак барс" , санкт-петербург