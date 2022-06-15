https://ria.ru/20220615/sotaliya-1795496242.html

На ПМЭФ представили универсальное экологичное пассажирское судно

На ПМЭФ представили универсальное экологичное пассажирское судно - РИА Новости, 15.06.2022

На ПМЭФ представили универсальное экологичное пассажирское судно

Участникам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представили новое речное пассажирское судно проекта 03850 "Соталия", которое построили по... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T15:32

2022-06-15T15:32

2022-06-15T15:32

морская держава

морская держава

экономика

санкт-петербург

россия

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795492470_71:0:1929:1045_1920x0_80_0_0_98e156602c66b770549e39cf309f8258.jpg

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Участникам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представили новое речное пассажирское судно проекта 03850 "Соталия", которое построили по заказу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Оно оснащается различными типами двигателей и может трансформироваться.По мнению разработчиков, "Соталия" удовлетворит возросший спрос на туристические услуги в любых населенных пунктах, имеющих речные акватории."Это судно – рабочая лошадка для внутренних водных путей. У судна минимальная осадка, а широкая вариативность используемых двигателей – это и дизель, и газомоторный вариант, и, наконец, электрический – позволяет превратить "Соталию" в по-настоящему зеленое судно. У "Соталии" отличный видовой салон, продуманный дизайн, есть открытая палуба. Так что это не только речной трамвайчик, но и отличное прогулочно-экскурсионное судно", – сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.Он также отметил, что корпус судна модульный, то есть может адаптироваться под задачи снабжения городов и сел.По словам гендиректора ОСК Алексея Рахманова, речной флот времен СССР устарел, и заменить его могут такие суда, как "Соталия", спроектированная и построенная в России."Мы показываем его здесь, в Санкт-Петербурге, участникам ПМЭФ, потому что рассчитываем, что им заинтересуются во многих регионах страны. Мы в ОСК готовы наладить массовое производство нового речного флота", – рассказал Рахманов.Разработчик проекта 03850 "Соталия" – научно-исследовательское проектно-технологическое бюро "Онега" (входит в ОСК). Проектирование и строительство велось под наблюдением Российского речного регистра.

https://ria.ru/20220615/kniga-1794262717.html

https://ria.ru/20220525/nevelskoy-1790598588.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

морская держава, экономика, санкт-петербург, россия, технологии