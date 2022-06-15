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На ПМЭФ представили универсальное экологичное пассажирское судно - РИА Новости, 15.06.2022
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Морская держава
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На ПМЭФ представили универсальное экологичное пассажирское судно
На ПМЭФ представили универсальное экологичное пассажирское судно - РИА Новости, 15.06.2022
На ПМЭФ представили универсальное экологичное пассажирское судно
Участникам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представили новое речное пассажирское судно проекта 03850 "Соталия", которое построили по... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T15:32
2022-06-15T15:32
морская держава
морская держава
экономика
санкт-петербург
россия
технологии
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Участникам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представили новое речное пассажирское судно проекта 03850 "Соталия", которое построили по заказу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Оно оснащается различными типами двигателей и может трансформироваться.По мнению разработчиков, "Соталия" удовлетворит возросший спрос на туристические услуги в любых населенных пунктах, имеющих речные акватории."Это судно – рабочая лошадка для внутренних водных путей. У судна минимальная осадка, а широкая вариативность используемых двигателей – это и дизель, и газомоторный вариант, и, наконец, электрический – позволяет превратить "Соталию" в по-настоящему зеленое судно. У "Соталии" отличный видовой салон, продуманный дизайн, есть открытая палуба. Так что это не только речной трамвайчик, но и отличное прогулочно-экскурсионное судно", – сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.Он также отметил, что корпус судна модульный, то есть может адаптироваться под задачи снабжения городов и сел.По словам гендиректора ОСК Алексея Рахманова, речной флот времен СССР устарел, и заменить его могут такие суда, как "Соталия", спроектированная и построенная в России."Мы показываем его здесь, в Санкт-Петербурге, участникам ПМЭФ, потому что рассчитываем, что им заинтересуются во многих регионах страны. Мы в ОСК готовы наладить массовое производство нового речного флота", – рассказал Рахманов.Разработчик проекта 03850 "Соталия" – научно-исследовательское проектно-технологическое бюро "Онега" (входит в ОСК). Проектирование и строительство велось под наблюдением Российского речного регистра.
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морская держава, экономика, санкт-петербург, россия, технологии
15:32 15.06.2022
 

На ПМЭФ представили универсальное экологичное пассажирское судно

© Фото предоставлено Объединенной судостроительной корпорациейУниверсальное пассажирское судно "Соталия"
Универсальное пассажирское судно Соталия
© Фото предоставлено Объединенной судостроительной корпорацией
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Участникам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представили новое речное пассажирское судно проекта 03850 "Соталия", которое построили по заказу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Оно оснащается различными типами двигателей и может трансформироваться.
По мнению разработчиков, "Соталия" удовлетворит возросший спрос на туристические услуги в любых населенных пунктах, имеющих речные акватории.
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"Это судно – рабочая лошадка для внутренних водных путей. У судна минимальная осадка, а широкая вариативность используемых двигателей – это и дизель, и газомоторный вариант, и, наконец, электрический – позволяет превратить "Соталию" в по-настоящему зеленое судно. У "Соталии" отличный видовой салон, продуманный дизайн, есть открытая палуба. Так что это не только речной трамвайчик, но и отличное прогулочно-экскурсионное судно", – сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Он также отметил, что корпус судна модульный, то есть может адаптироваться под задачи снабжения городов и сел.
По словам гендиректора ОСК Алексея Рахманова, речной флот времен СССР устарел, и заменить его могут такие суда, как "Соталия", спроектированная и построенная в России.
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"Мы показываем его здесь, в Санкт-Петербурге, участникам ПМЭФ, потому что рассчитываем, что им заинтересуются во многих регионах страны. Мы в ОСК готовы наладить массовое производство нового речного флота", – рассказал Рахманов.
Разработчик проекта 03850 "Соталия" – научно-исследовательское проектно-технологическое бюро "Онега" (входит в ОСК). Проектирование и строительство велось под наблюдением Российского речного регистра.
 
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