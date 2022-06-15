https://ria.ru/20220615/soobschenie-1795489854.html

Между Крымом и освобожденными областями юга Украины будут ходить автобусы

Между Крымом и освобожденными областями юга Украины будут ходить автобусы - РИА Новости, 15.06.2022

Между Крымом и освобожденными областями юга Украины будут ходить автобусы

Автобусное сообщение между Крымом и освобожденными областями юга Украины планируется организовать до 1 июля, расписание опубликуют до 20 июня, сообщил глава... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T15:07

2022-06-15T15:07

2022-06-15T15:18

сергей аксенов (политик)

республика крым

украина

запорожская область

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789577500_0:0:1068:600_1920x0_80_0_0_ebfc3f912ab3b88f7ed229f623be05ed.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Автобусное сообщение между Крымом и освобожденными областями юга Украины планируется организовать до 1 июля, расписание опубликуют до 20 июня, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По его словам, на пунктах пропуска одна из полос будет отведена под общественный транспорт.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220615/pasport-1795349689.html

республика крым

украина

запорожская область

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей аксенов (политик), республика крым, украина, запорожская область, херсонская область