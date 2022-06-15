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Между Крымом и освобожденными областями юга Украины будут ходить автобусы - РИА Новости, 15.06.2022
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Между Крымом и освобожденными областями юга Украины будут ходить автобусы
Между Крымом и освобожденными областями юга Украины будут ходить автобусы - РИА Новости, 15.06.2022
Между Крымом и освобожденными областями юга Украины будут ходить автобусы
Автобусное сообщение между Крымом и освобожденными областями юга Украины планируется организовать до 1 июля, расписание опубликуют до 20 июня, сообщил глава... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T15:07
2022-06-15T15:18
сергей аксенов (политик)
республика крым
украина
запорожская область
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Автобусное сообщение между Крымом и освобожденными областями юга Украины планируется организовать до 1 июля, расписание опубликуют до 20 июня, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По его словам, на пунктах пропуска одна из полос будет отведена под общественный транспорт.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220615/pasport-1795349689.html
республика крым
украина
запорожская область
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сергей аксенов (политик), республика крым, украина, запорожская область, херсонская область
15:07 15.06.2022 (обновлено: 15:18 15.06.2022)
 
Между Крымом и освобожденными областями юга Украины будут ходить автобусы

Аксенов: автобусы между Крымом и освобожденными областями Украины начнут ходить с 1 июля

© Фото : пресс-служба компании "Интурист"Автобус в Крыму
Автобус в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© Фото : пресс-служба компании "Интурист"
Автобус в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Автобусное сообщение между Крымом и освобожденными областями юга Украины планируется организовать до 1 июля, расписание опубликуют до 20 июня, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Автобусное сообщение с Херсонской и Запорожской областями планируем организовать в полном объеме до 1 июля. Расписание будет опубликовано до 20 июня на сайте правительства Республики Крым и сайтах военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской области", - сказал Аксенов журналистам.
По его словам, на пунктах пропуска одна из полос будет отведена под общественный транспорт.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.
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