https://ria.ru/20220615/sochi-1795392012.html

В Сочи появятся агропарки для туристов

В Сочи появятся агропарки для туристов - РИА Новости, 15.06.2022

В Сочи появятся агропарки для туристов

Агропарки планируется развивать на территории Большого Сочи, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T11:35

2022-06-15T11:35

2022-06-15T11:35

туризм

туризм

сочи

новости - туризм

туристы

краснодарский край

куда поехать

куда можно лететь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152170/20/1521702083_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6c8a4014b9610e70f26f7ccd3b578c13.jpg

СОЧИ, 15 июн – РИА Новости. Агропарки планируется развивать на территории Большого Сочи, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский."В планах – создание настоящих агропарков, включающих не только выращивание и переработку продукции, но и, что важно для курорта, инфраструктуру для агротуризма. Именно эта форма отдыха становится все более популярной в стране", – написал Копайгородский в своём Telegram-канале.Он добавил, что на сегодняшний день уже идет работа над концепцией развития агропарков в разных районах курорта, руководством города поставлены задачи взять в управление заброшенные сельхозплощади для развития аграрной промышленности. По мнению Копайгородского, агропарки увеличат не только рабочие места в городе, но и станут плацдармом для развития сельского туризма."И мы готовы оказать все необходимое содействие, чтобы в Год экологии такие проекты были реализованы у нас на самом высшем уровне", – подчеркнул градоначальник.Власти Сочи объявили 2022-й Годом экологии, в рамках которого будут реализованы проекты по восстановлению флоры и фауны на территории курорта.

https://ria.ru/20220611/sochi-1794185795.html

сочи

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, сочи, новости - туризм, туристы, краснодарский край, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море