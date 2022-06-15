https://ria.ru/20220615/sochi-1795392012.html
В Сочи появятся агропарки для туристов
В Сочи появятся агропарки для туристов - РИА Новости, 15.06.2022
В Сочи появятся агропарки для туристов
Агропарки планируется развивать на территории Большого Сочи, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T11:35
2022-06-15T11:35
2022-06-15T11:35
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СОЧИ, 15 июн – РИА Новости. Агропарки планируется развивать на территории Большого Сочи, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский."В планах – создание настоящих агропарков, включающих не только выращивание и переработку продукции, но и, что важно для курорта, инфраструктуру для агротуризма. Именно эта форма отдыха становится все более популярной в стране", – написал Копайгородский в своём Telegram-канале.Он добавил, что на сегодняшний день уже идет работа над концепцией развития агропарков в разных районах курорта, руководством города поставлены задачи взять в управление заброшенные сельхозплощади для развития аграрной промышленности. По мнению Копайгородского, агропарки увеличат не только рабочие места в городе, но и станут плацдармом для развития сельского туризма."И мы готовы оказать все необходимое содействие, чтобы в Год экологии такие проекты были реализованы у нас на самом высшем уровне", – подчеркнул градоначальник.Власти Сочи объявили 2022-й Годом экологии, в рамках которого будут реализованы проекты по восстановлению флоры и фауны на территории курорта.
https://ria.ru/20220611/sochi-1794185795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Сочи появятся агропарки для туристов
В Сочи появятся агропарки для выращивания продукции и развития туризма
СОЧИ, 15 июн – РИА Новости. Агропарки планируется развивать на территории Большого Сочи, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.
"В планах – создание настоящих агропарков, включающих не только выращивание и переработку продукции, но и, что важно для курорта, инфраструктуру для агротуризма. Именно эта форма отдыха становится все более популярной в стране", – написал Копайгородский в своём Telegram-канале.
Он добавил, что на сегодняшний день уже идет работа над концепцией развития агропарков в разных районах курорта, руководством города поставлены задачи взять в управление заброшенные сельхозплощади для развития аграрной промышленности. По мнению Копайгородского, агропарки увеличат не только рабочие места в городе, но и станут плацдармом для развития сельского туризма.
"И мы готовы оказать все необходимое содействие, чтобы в Год экологии такие проекты были реализованы у нас на самом высшем уровне", – подчеркнул градоначальник.
Власти Сочи объявили 2022-й Годом экологии, в рамках которого будут реализованы проекты по восстановлению флоры и фауны на территории курорта.