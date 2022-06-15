https://ria.ru/20220615/slutskiy-1795615102.html

У американских политиков на руках кровь донбасских детей, заявил Слуцкий

У американских политиков на руках кровь донбасских детей, заявил Слуцкий - РИА Новости, 15.06.2022

У американских политиков на руках кровь донбасских детей, заявил Слуцкий

Лидер ЛДПР и глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий, комментируя новый транш США Украине в один миллиард долларов, сообщил, что Вашингтон продолжает... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T23:12

2022-06-15T23:12

2022-06-15T23:42

специальная военная операция на украине

в мире

джо байден

владимир зеленский

украина

сша

вашингтон (штат)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий, комментируя новый транш США Украине в один миллиард долларов, сообщил, что Вашингтон продолжает финансировать проект "анти-Россия", а у американских политиков на руках кровь детей Донбасса.США выделяют Украине новый пакет военной помощи на общую сумму в 1 миллиард долларов, заявил в среду американский лидер Джо Байден в ходе разговора с Владимиром Зеленским."Поражение марионеточного киевского режима для США будет означать крах проекта "анти-Россия" и всех усилий по "недопущению ресоветизации", как выразилась госпожа (Хиллари) Клинтон в бытность исполнения полномочий Госсекретаря. Поэтому и приказы отдаются не вести дальше переговоры с российской стороной, а убийства мирных граждан из американского оружия расцениваются, очевидно, как очередной "сопутствующий ущерб" в борьбе с якобы "российской агрессией". Тем не менее, именно на руках американских политиков теперь кровь детей Донбасса, именно они несут равную ответственность с украинскими нацистами за гибель гражданского населения", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Также по словам политика, Вашингтон "маниакально продолжает поддерживать так называемую боеготовность нацбатальонов и ВСУ", хотя даже среди западных экспертов и военных аналитиков все меньше тех, кто верит в победу Украины на поле боя.Кроме того Слуцкий отметил, что оружие из Украины может попасть в третьи страны."В Вашингтоне ранее уже признали, что поставляемая Западом "военная помощь" Украине частично оказывается на черном оружейном рынке. Обеспокоенность из-за этого также выражали как в Интерполе, так и в ООН", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20220615/strelba-1795354734.html

https://ria.ru/20220614/donbass-1795121694.html

украина

сша

вашингтон (штат)

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джо байден, владимир зеленский, украина, сша, вашингтон (штат), вооруженные силы украины, интерпол, оон, леонид слуцкий (политик), донбасс