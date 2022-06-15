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У американских политиков на руках кровь донбасских детей, заявил Слуцкий - РИА Новости, 15.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/slutskiy-1795615102.html
У американских политиков на руках кровь донбасских детей, заявил Слуцкий
У американских политиков на руках кровь донбасских детей, заявил Слуцкий - РИА Новости, 15.06.2022
У американских политиков на руках кровь донбасских детей, заявил Слуцкий
Лидер ЛДПР и глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий, комментируя новый транш США Украине в один миллиард долларов, сообщил, что Вашингтон продолжает... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T23:12
2022-06-15T23:42
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
владимир зеленский
украина
сша
вашингтон (штат)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий, комментируя новый транш США Украине в один миллиард долларов, сообщил, что Вашингтон продолжает финансировать проект "анти-Россия", а у американских политиков на руках кровь детей Донбасса.США выделяют Украине новый пакет военной помощи на общую сумму в 1 миллиард долларов, заявил в среду американский лидер Джо Байден в ходе разговора с Владимиром Зеленским."Поражение марионеточного киевского режима для США будет означать крах проекта "анти-Россия" и всех усилий по "недопущению ресоветизации", как выразилась госпожа (Хиллари) Клинтон в бытность исполнения полномочий Госсекретаря. Поэтому и приказы отдаются не вести дальше переговоры с российской стороной, а убийства мирных граждан из американского оружия расцениваются, очевидно, как очередной "сопутствующий ущерб" в борьбе с якобы "российской агрессией". Тем не менее, именно на руках американских политиков теперь кровь детей Донбасса, именно они несут равную ответственность с украинскими нацистами за гибель гражданского населения", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Также по словам политика, Вашингтон "маниакально продолжает поддерживать так называемую боеготовность нацбатальонов и ВСУ", хотя даже среди западных экспертов и военных аналитиков все меньше тех, кто верит в победу Украины на поле боя.Кроме того Слуцкий отметил, что оружие из Украины может попасть в третьи страны."В Вашингтоне ранее уже признали, что поставляемая Западом "военная помощь" Украине частично оказывается на черном оружейном рынке. Обеспокоенность из-за этого также выражали как в Интерполе, так и в ООН", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20220615/strelba-1795354734.html
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украина
сша
вашингтон (штат)
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в мире, джо байден, владимир зеленский, украина, сша, вашингтон (штат), вооруженные силы украины, интерпол, оон, леонид слуцкий (политик), донбасс
23:12 15.06.2022 (обновлено: 23:42 15.06.2022)
 
У американских политиков на руках кровь донбасских детей, заявил Слуцкий

Слуцкий о новой помощи США Киеву: у американских политиков на руках кровь детей Донбасса

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий, комментируя новый транш США Украине в один миллиард долларов, сообщил, что Вашингтон продолжает финансировать проект "анти-Россия", а у американских политиков на руках кровь детей Донбасса.
США выделяют Украине новый пакет военной помощи на общую сумму в 1 миллиард долларов, заявил в среду американский лидер Джо Байден в ходе разговора с Владимиром Зеленским.
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"Поражение марионеточного киевского режима для США будет означать крах проекта "анти-Россия" и всех усилий по "недопущению ресоветизации", как выразилась госпожа (Хиллари) Клинтон в бытность исполнения полномочий Госсекретаря. Поэтому и приказы отдаются не вести дальше переговоры с российской стороной, а убийства мирных граждан из американского оружия расцениваются, очевидно, как очередной "сопутствующий ущерб" в борьбе с якобы "российской агрессией". Тем не менее, именно на руках американских политиков теперь кровь детей Донбасса, именно они несут равную ответственность с украинскими нацистами за гибель гражданского населения", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Также по словам политика, Вашингтон "маниакально продолжает поддерживать так называемую боеготовность нацбатальонов и ВСУ", хотя даже среди западных экспертов и военных аналитиков все меньше тех, кто верит в победу Украины на поле боя.
Кроме того Слуцкий отметил, что оружие из Украины может попасть в третьи страны.
"В Вашингтоне ранее уже признали, что поставляемая Западом "военная помощь" Украине частично оказывается на черном оружейном рынке. Обеспокоенность из-за этого также выражали как в Интерполе, так и в ООН", - добавил парламентарий.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжо БайденВладимир ЗеленскийУкраинаСШАВашингтон (штат)Вооруженные силы УкраиныИнтерполООНЛеонид Слуцкий (политик)Донбасс
 
 
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