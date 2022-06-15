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В ДНР сообщили о скорой блокировке ВСУ у Северодонецка и Лисичанска - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/severodonetsk-1795484528.html
В ДНР сообщили о скорой блокировке ВСУ у Северодонецка и Лисичанска
В ДНР сообщили о скорой блокировке ВСУ у Северодонецка и Лисичанска - РИА Новости, 15.06.2022
В ДНР сообщили о скорой блокировке ВСУ у Северодонецка и Лисичанска
Группировка украинских военных у Северодонецка и Лисичанска скоро будет полностью блокирована, заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T14:57
2022-06-15T14:57
специальная военная операция на украине
лисичанск
северодонецк
донецкая народная республика
украина
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Группировка украинских военных у Северодонецка и Лисичанска скоро будет полностью блокирована, заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.Ранее он сообщал, что Северодонецк фактически блокирован после того, как украинские военные подорвали последний мост, который соединял их с Лисичанском.
https://ria.ru/20220613/ukraina-1795044339.html
лисичанск
северодонецк
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лисичанск, северодонецк, донецкая народная республика, украина
14:57 15.06.2022
 
В ДНР сообщили о скорой блокировке ВСУ у Северодонецка и Лисичанска

В ДНР сообщили о скорой блокировке группировки ВСУ у Северодонецка и Лисичанска

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАртиллерийское орудие ВСУ, уничтоженное в Северодонецке
Артиллерийское орудие ВСУ, уничтоженное в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Артиллерийское орудие ВСУ, уничтоженное в Северодонецке. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Группировка украинских военных у Северодонецка и Лисичанска скоро будет полностью блокирована, заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Основные боевые действия идут на севере (ДНР – ред.). Есть продвижение. Малые котлы  – группировка (украинских военных – ред.) Северодонецк-Лисичанск. Мы идем к тому, чтобы эту группировку полностью блокировать. Сейчас у Лисичанска есть еще подвоз материальных ценностей и средств, скоро это прекратиться", - сказал Басурин в эфире Первого канала.
Ранее он сообщал, что Северодонецк фактически блокирован после того, как украинские военные подорвали последний мост, который соединял их с Лисичанском.
Артиллерийское орудие ВСУ, уничтоженное в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
13 июня, 16:02Специальная военная операция на Украине
Украинские власти хотят эвакуировать людей с "Азота" в Северодонецке
 
Специальная военная операция на УкраинеЛисичанскСеверодонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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