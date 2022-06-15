https://ria.ru/20220615/severodonetsk-1795484528.html
В ДНР сообщили о скорой блокировке ВСУ у Северодонецка и Лисичанска
В ДНР сообщили о скорой блокировке ВСУ у Северодонецка и Лисичанска - РИА Новости, 15.06.2022
В ДНР сообщили о скорой блокировке ВСУ у Северодонецка и Лисичанска
Группировка украинских военных у Северодонецка и Лисичанска скоро будет полностью блокирована, заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T14:57
2022-06-15T14:57
2022-06-15T14:57
специальная военная операция на украине
лисичанск
северодонецк
донецкая народная республика
украина
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Группировка украинских военных у Северодонецка и Лисичанска скоро будет полностью блокирована, заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.Ранее он сообщал, что Северодонецк фактически блокирован после того, как украинские военные подорвали последний мост, который соединял их с Лисичанском.
https://ria.ru/20220613/ukraina-1795044339.html
лисичанск
северодонецк
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лисичанск, северодонецк, донецкая народная республика, украина
В ДНР сообщили о скорой блокировке ВСУ у Северодонецка и Лисичанска
В ДНР сообщили о скорой блокировке группировки ВСУ у Северодонецка и Лисичанска