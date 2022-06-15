https://ria.ru/20220615/severodonetsk-1795484528.html

В ДНР сообщили о скорой блокировке ВСУ у Северодонецка и Лисичанска

В ДНР сообщили о скорой блокировке ВСУ у Северодонецка и Лисичанска - РИА Новости, 15.06.2022

В ДНР сообщили о скорой блокировке ВСУ у Северодонецка и Лисичанска

Группировка украинских военных у Северодонецка и Лисичанска скоро будет полностью блокирована, заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T14:57

2022-06-15T14:57

2022-06-15T14:57

специальная военная операция на украине

лисичанск

северодонецк

донецкая народная республика

украина

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Группировка украинских военных у Северодонецка и Лисичанска скоро будет полностью блокирована, заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.Ранее он сообщал, что Северодонецк фактически блокирован после того, как украинские военные подорвали последний мост, который соединял их с Лисичанском.

https://ria.ru/20220613/ukraina-1795044339.html

лисичанск

северодонецк

донецкая народная республика

украина

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лисичанск, северодонецк, донецкая народная республика, украина