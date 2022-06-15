https://ria.ru/20220615/severodonetsk-1795406157.html

ВСУ пытаются сорвать эвакуацию с "Азота" в Северодонецке, заявил Мирошник

ВСУ пытаются сорвать эвакуацию с "Азота" в Северодонецке, заявил Мирошник - РИА Новости, 15.06.2022

ВСУ пытаются сорвать эвакуацию с "Азота" в Северодонецке, заявил Мирошник

Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что украинские боевики пытаются сорвать эвакуацию с завода "Азот" в районе Северодонецка,... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T11:59

2022-06-15T11:59

2022-06-15T12:05

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

северодонецк

родион мирошник

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ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что украинские боевики пытаются сорвать эвакуацию с завода "Азот" в районе Северодонецка, они начали обстрелы из миномета и танка."На "Азоте" боевики пытаются сорвать эвакуацию! С территории комбината боевики начали обстрелы из миномета и танка", - написал Мирошник в Telegram-канале.

https://radiosputnik.ria.ru/20220614/naemniki-1795242597.html

луганская народная республика

северодонецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, северодонецк, родион мирошник