https://ria.ru/20220615/severodonetsk-1795406157.html
ВСУ пытаются сорвать эвакуацию с "Азота" в Северодонецке, заявил Мирошник
ВСУ пытаются сорвать эвакуацию с "Азота" в Северодонецке, заявил Мирошник - РИА Новости, 15.06.2022
ВСУ пытаются сорвать эвакуацию с "Азота" в Северодонецке, заявил Мирошник
Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что украинские боевики пытаются сорвать эвакуацию с завода "Азот" в районе Северодонецка,... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T11:59
2022-06-15T11:59
2022-06-15T12:05
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
северодонецк
родион мирошник
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ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что украинские боевики пытаются сорвать эвакуацию с завода "Азот" в районе Северодонецка, они начали обстрелы из миномета и танка."На "Азоте" боевики пытаются сорвать эвакуацию! С территории комбината боевики начали обстрелы из миномета и танка", - написал Мирошник в Telegram-канале.
https://radiosputnik.ria.ru/20220614/naemniki-1795242597.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, северодонецк, родион мирошник
11:59 15.06.2022 (обновлено: 12:05 15.06.2022)
ВСУ пытаются сорвать эвакуацию с "Азота" в Северодонецке, заявил Мирошник
Посол ЛНР в России Мирошник: ВСУ пытаются сорвать эвакуацию с "Азота" в Северодонецке