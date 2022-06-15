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ВСУ пытаются сорвать эвакуацию с "Азота" в Северодонецке, заявил Мирошник - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/severodonetsk-1795406157.html
ВСУ пытаются сорвать эвакуацию с "Азота" в Северодонецке, заявил Мирошник
ВСУ пытаются сорвать эвакуацию с "Азота" в Северодонецке, заявил Мирошник - РИА Новости, 15.06.2022
ВСУ пытаются сорвать эвакуацию с "Азота" в Северодонецке, заявил Мирошник
Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что украинские боевики пытаются сорвать эвакуацию с завода "Азот" в районе Северодонецка,... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T11:59
2022-06-15T12:05
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
северодонецк
родион мирошник
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ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что украинские боевики пытаются сорвать эвакуацию с завода "Азот" в районе Северодонецка, они начали обстрелы из миномета и танка."На "Азоте" боевики пытаются сорвать эвакуацию! С территории комбината боевики начали обстрелы из миномета и танка", - написал Мирошник в Telegram-канале.
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в мире, луганская народная республика, северодонецк, родион мирошник
11:59 15.06.2022 (обновлено: 12:05 15.06.2022)
 
ВСУ пытаются сорвать эвакуацию с "Азота" в Северодонецке, заявил Мирошник

Посол ЛНР в России Мирошник: ВСУ пытаются сорвать эвакуацию с "Азота" в Северодонецке

© РИА Новости / Виктор ЗванцевВид на химкомбинат Азот
Вид на химкомбинат Азот - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Виктор Званцев
Вид на химкомбинат Азот. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что украинские боевики пытаются сорвать эвакуацию с завода "Азот" в районе Северодонецка, они начали обстрелы из миномета и танка.
"На "Азоте" боевики пытаются сорвать эвакуацию! С территории комбината боевики начали обстрелы из миномета и танка", - написал Мирошник в Telegram-канале.
Вид на Северодонецк из Лисичанска - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
Вчера, 16:29В мире
На заводе "Азот" могут находиться наемники из Польши, заявили в ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаСеверодонецкРодион Мирошник
 
 
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