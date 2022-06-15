Рейтинг@Mail.ru
Украинская сторона сорвала работу гумкоридора с завода "Азот" - РИА Новости, 15.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/severodonetsk-1795401225.html
Украинская сторона сорвала работу гумкоридора с завода "Азот"
Украинская сторона сорвала работу гумкоридора с завода "Азот" - РИА Новости, 15.06.2022
Украинская сторона сорвала работу гумкоридора с завода "Азот"
ЛНР зафиксировала обстрел гуманитарного коридора с завода "Азот" в Северодонецке и прекратила его работу на сегодня, сообщил начальник гарнизонной службы... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T11:52
2022-06-15T13:09
специальная военная операция на украине
в мире
северодонецк
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0d/1795036034_0:151:3373:2048_1920x0_80_0_0_3dafc5564dfdf8b22ff56b0192f27642.jpg
СЕВЕРОДОНЕЦК, 15 июн — РИА Новости. ЛНР зафиксировала обстрел гуманитарного коридора с завода "Азот" в Северодонецке и прекратила его работу на сегодня, сообщил начальник гарнизонной службы второго армейского корпуса Народной милиции республики Александр Никишин."Мы начали соблюдать режим прекращения огня, организовали коридор от проходной завода до выезда из Северодонецка. Но уже в 8:10 украинская сторона начала обстрел в районе выхода из завода", — сказал он.Обстрел, как утверждает представитель ЛНР, вели из танка и минометов, в частности, установки "Нона".По словам Никишина, несмотря на это, один человек смог выйти с предприятия."В первый день работы гуманитарного коридора по нему вышел только один дедушка. Судя по всему, он не знал о коридоре и вышел случайно, отпросившись у националистов якобы за вещами", — добавил он.Военнослужащий отметил, что всего на предприятии меньше людей, чем заявленные полторы тысячи мирных жителей. Так, по его данным, в убежище у первой проходной завода, которая находится под контролем украинских военных, сидят 70-75 гражданских.Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, в свою очередь, в эфире Первого канала заявил, что мирные люди на территории "Азота" находятся в критическом состоянии."Поступает информация, что люди по пять дней не имеют возможности даже выйти и набрать воды, то есть ситуация жутчайшая", — сказал он.Назначенный Киевом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай накануне сообщил, что на "Азоте" остаются около 500 жителей, из них 40 — дети. При этом, по данным посла ЛНР в России Родиона Мирошника, на заблокированном союзными силами предприятии находятся около 300-400 украинских военных.Бои за Северодонецк идут с начала мая. На минувшей неделе министр обороны Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов города.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220614/naemniki-1795223868.html
https://ria.ru/20220614/ukraina-1795207898.html
северодонецк
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0d/1795036034_428:0:3159:2048_1920x0_80_0_0_933e9dd5a0ea691a54383addf29a8fbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, северодонецк, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
11:52 15.06.2022 (обновлено: 13:09 15.06.2022)
 
Украинская сторона сорвала работу гумкоридора с завода "Азот"

Украинская сторона сорвала работу гумкоридора с завода "Азот", вышел только один человек

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкЖилой дом в Северодонецке, уничтоженный в результате обстрелов
Жилой дом в Северодонецке, уничтоженный в результате обстрелов - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Жилой дом в Северодонецке, уничтоженный в результате обстрелов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕВЕРОДОНЕЦК, 15 июн — РИА Новости. ЛНР зафиксировала обстрел гуманитарного коридора с завода "Азот" в Северодонецке и прекратила его работу на сегодня, сообщил начальник гарнизонной службы второго армейского корпуса Народной милиции республики Александр Никишин.
"Мы начали соблюдать режим прекращения огня, организовали коридор от проходной завода до выезда из Северодонецка. Но уже в 8:10 украинская сторона начала обстрел в районе выхода из завода", — сказал он.
Уничтоженный танк ВСУ на позиции, устроенной в арке жилого дома в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
Вчера, 15:26Специальная военная операция на Украине
В ЛНР считают, что на заводе "Азот" могут быть иностранные наемники
Обстрел, как утверждает представитель ЛНР, вели из танка и минометов, в частности, установки "Нона".
По словам Никишина, несмотря на это, один человек смог выйти с предприятия.
"В первый день работы гуманитарного коридора по нему вышел только один дедушка. Судя по всему, он не знал о коридоре и вышел случайно, отпросившись у националистов якобы за вещами", — добавил он.
Военнослужащий отметил, что всего на предприятии меньше людей, чем заявленные полторы тысячи мирных жителей. Так, по его данным, в убежище у первой проходной завода, которая находится под контролем украинских военных, сидят 70-75 гражданских.
Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, в свою очередь, в эфире Первого канала заявил, что мирные люди на территории "Азота" находятся в критическом состоянии.
"Поступает информация, что люди по пять дней не имеют возможности даже выйти и набрать воды, то есть ситуация жутчайшая", — сказал он.
Указатель на въезде в Лисичанск. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
Вчера, 14:35Специальная военная операция на Украине
Минобороны прокомментировало просьбу Киева о гумкоридоре в Лисичанск
Назначенный Киевом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай накануне сообщил, что на "Азоте" остаются около 500 жителей, из них 40 — дети. При этом, по данным посла ЛНР в России Родиона Мирошника, на заблокированном союзными силами предприятии находятся около 300-400 украинских военных.
Бои за Северодонецк идут с начала мая. На минувшей неделе министр обороны Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов города.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:11Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.06.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСеверодонецкЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала