https://ria.ru/20220615/severodonetsk-1795401225.html

Украинская сторона сорвала работу гумкоридора с завода "Азот"

Украинская сторона сорвала работу гумкоридора с завода "Азот" - РИА Новости, 15.06.2022

Украинская сторона сорвала работу гумкоридора с завода "Азот"

ЛНР зафиксировала обстрел гуманитарного коридора с завода "Азот" в Северодонецке и прекратила его работу на сегодня, сообщил начальник гарнизонной службы... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T11:52

2022-06-15T11:52

2022-06-15T13:09

специальная военная операция на украине

в мире

северодонецк

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вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СЕВЕРОДОНЕЦК, 15 июн — РИА Новости. ЛНР зафиксировала обстрел гуманитарного коридора с завода "Азот" в Северодонецке и прекратила его работу на сегодня, сообщил начальник гарнизонной службы второго армейского корпуса Народной милиции республики Александр Никишин."Мы начали соблюдать режим прекращения огня, организовали коридор от проходной завода до выезда из Северодонецка. Но уже в 8:10 украинская сторона начала обстрел в районе выхода из завода", — сказал он.Обстрел, как утверждает представитель ЛНР, вели из танка и минометов, в частности, установки "Нона".По словам Никишина, несмотря на это, один человек смог выйти с предприятия."В первый день работы гуманитарного коридора по нему вышел только один дедушка. Судя по всему, он не знал о коридоре и вышел случайно, отпросившись у националистов якобы за вещами", — добавил он.Военнослужащий отметил, что всего на предприятии меньше людей, чем заявленные полторы тысячи мирных жителей. Так, по его данным, в убежище у первой проходной завода, которая находится под контролем украинских военных, сидят 70-75 гражданских.Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, в свою очередь, в эфире Первого канала заявил, что мирные люди на территории "Азота" находятся в критическом состоянии."Поступает информация, что люди по пять дней не имеют возможности даже выйти и набрать воды, то есть ситуация жутчайшая", — сказал он.Назначенный Киевом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай накануне сообщил, что на "Азоте" остаются около 500 жителей, из них 40 — дети. При этом, по данным посла ЛНР в России Родиона Мирошника, на заблокированном союзными силами предприятии находятся около 300-400 украинских военных.Бои за Северодонецк идут с начала мая. На минувшей неделе министр обороны Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов города.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220614/naemniki-1795223868.html

https://ria.ru/20220614/ukraina-1795207898.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, северодонецк, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр