https://ria.ru/20220615/semya-1795525443.html
Путин поручил доложить об информкампании о традиционных семейных ценностях
Путин поручил доложить об информкампании о традиционных семейных ценностях - РИА Новости, 15.06.2022
Путин поручил доложить об информкампании о традиционных семейных ценностях
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 сентября доложить об информкампании для популяризации традиционных семейных ценностей и многодетной семьи,... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:42
2022-06-15T16:42
2022-06-15T16:43
общество
владимир путин
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 сентября доложить об информкампании для популяризации традиционных семейных ценностей и многодетной семьи, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: обеспечить проведение информационной кампании, включая размещение социальной рекламы, направленной на популяризацию традиционных семейных ценностей и создание многодетной семьи", - говорится в перечне.
https://ria.ru/20220615/zvanie-1795513638.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин
16:42 15.06.2022 (обновлено: 16:43 15.06.2022)
Путин поручил доложить об информкампании о традиционных семейных ценностях
Президент Путин поручил доложить об информкампании о традиционных семейных ценностях