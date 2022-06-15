https://ria.ru/20220615/semya-1795525443.html

Путин поручил доложить об информкампании о традиционных семейных ценностях

Путин поручил доложить об информкампании о традиционных семейных ценностях - РИА Новости, 15.06.2022

Путин поручил доложить об информкампании о традиционных семейных ценностях

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 сентября доложить об информкампании для популяризации традиционных семейных ценностей и многодетной семьи,... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T16:42

2022-06-15T16:42

2022-06-15T16:43

общество

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792396248_0:0:2962:1667_1920x0_80_0_0_cdea769c4c8cabf4bff32b7f117afe99.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 сентября доложить об информкампании для популяризации традиционных семейных ценностей и многодетной семьи, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: обеспечить проведение информационной кампании, включая размещение социальной рекламы, направленной на популяризацию традиционных семейных ценностей и создание многодетной семьи", - говорится в перечне.

https://ria.ru/20220615/zvanie-1795513638.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин