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Путин поручил доложить об информкампании о традиционных семейных ценностях - РИА Новости, 15.06.2022
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Путин поручил доложить об информкампании о традиционных семейных ценностях
Путин поручил доложить об информкампании о традиционных семейных ценностях - РИА Новости, 15.06.2022
Путин поручил доложить об информкампании о традиционных семейных ценностях
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 сентября доложить об информкампании для популяризации традиционных семейных ценностей и многодетной семьи,... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:42
2022-06-15T16:43
общество
владимир путин
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 сентября доложить об информкампании для популяризации традиционных семейных ценностей и многодетной семьи, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: обеспечить проведение информационной кампании, включая размещение социальной рекламы, направленной на популяризацию традиционных семейных ценностей и создание многодетной семьи", - говорится в перечне.
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общество, владимир путин
16:42 15.06.2022 (обновлено: 16:43 15.06.2022)
 
Путин поручил доложить об информкампании о традиционных семейных ценностях

Президент Путин поручил доложить об информкампании о традиционных семейных ценностях

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 сентября доложить об информкампании для популяризации традиционных семейных ценностей и многодетной семьи, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: обеспечить проведение информационной кампании, включая размещение социальной рекламы, направленной на популяризацию традиционных семейных ценностей и создание многодетной семьи", - говорится в перечне.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
16:18
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