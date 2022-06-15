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Российские саперы обезвредили 21259 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/sapery-1795609342.html
Российские саперы обезвредили 21259 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР
Российские саперы обезвредили 21259 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 15.06.2022
Российские саперы обезвредили 21259 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР
Более 21 тысячи взрывоопасных предметов обезвредили российские саперы в ДНР и ЛНР с начала специальной военной операции, заявил начальник Национального центра... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T22:00
2022-06-15T22:00
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
украина
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Более 21 тысячи взрывоопасных предметов обезвредили российские саперы в ДНР и ЛНР с начала специальной военной операции, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 3085,84 га территорий; 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); один мост и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 21259 взрывоопасных предметов", - сообщил он.
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
22:00 15.06.2022
 
Российские саперы обезвредили 21259 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР

Минобороны: российские саперы обезвредили всего 21259 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ
Военнослужащий Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Более 21 тысячи взрывоопасных предметов обезвредили российские саперы в ДНР и ЛНР с начала специальной военной операции, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 3085,84 га территорий; 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); один мост и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 21259 взрывоопасных предметов", - сообщил он.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:34Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)УкраинаВооруженные силы УкраиныМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФ
 
 
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