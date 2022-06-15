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Российские саперы обезвредили 21259 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР
Российские саперы обезвредили 21259 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 15.06.2022
Российские саперы обезвредили 21259 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР
Более 21 тысячи взрывоопасных предметов обезвредили российские саперы в ДНР и ЛНР с начала специальной военной операции, заявил начальник Национального центра... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T22:00
2022-06-15T22:00
2022-06-15T22:00
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
украина
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Более 21 тысячи взрывоопасных предметов обезвредили российские саперы в ДНР и ЛНР с начала специальной военной операции, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 3085,84 га территорий; 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); один мост и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 21259 взрывоопасных предметов", - сообщил он.
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
Российские саперы обезвредили 21259 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР
Минобороны: российские саперы обезвредили всего 21259 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР