https://ria.ru/20220615/sapery-1795609342.html

Российские саперы обезвредили 21259 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР

Российские саперы обезвредили 21259 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 15.06.2022

Российские саперы обезвредили 21259 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР

Более 21 тысячи взрывоопасных предметов обезвредили российские саперы в ДНР и ЛНР с начала специальной военной операции, заявил начальник Национального центра... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T22:00

2022-06-15T22:00

2022-06-15T22:00

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

украина

вооруженные силы украины

михаил мизинцев

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Более 21 тысячи взрывоопасных предметов обезвредили российские саперы в ДНР и ЛНР с начала специальной военной операции, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 3085,84 га территорий; 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); один мост и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 21259 взрывоопасных предметов", - сообщил он.

луганская народная республика

россия

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф