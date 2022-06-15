https://ria.ru/20220615/sanktsii-1795458733.html

Politico: власти Украины признали неэффективность санкций против России

Politico: власти Украины признали неэффективность санкций против России - РИА Новости, 15.06.2022

Politico: власти Украины признали неэффективность санкций против России

Западные санкции оказались неэффективными против России, заявил Politico заместитель главы Министерства экономики Украины Тарас Качка. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T13:53

2022-06-15T13:53

2022-06-15T13:53

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цены на нефть

владимир путин

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Западные санкции оказались неэффективными против России, заявил Politico заместитель главы Министерства экономики Украины Тарас Качка.По словам замглавы ведомства, успешное противостояние Москвы давлению Вашингтона и Брюсселя объясняется выгодными сделками по продаже топлива."Кажется, Россия более устойчива к санкциям, чем мы думали сначала. Изначально предполагалось, что последствия санкций будут все более и более заметными. Но, похоже, доходы от сырьевых товаров обеспечивают стабильность государственных финансов России", — заявил Качка журналистам, напомнив, что в прошлую пятницу российский Центробанк снизил процентную ставку на досанкционный уровень в девять с половиной процентов.Также замминистра экономики потребовал от стран Запада ужесточить санкции и "избавиться" не только от российской нефти, но и от газа и стальных полузаготовок в рамках так называемого стального эмбарго.После начала российской спецоперации по освобождению Донбасса Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.В Кремле происходящее назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220615/fermer-1795363818.html

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россия

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, владимир путин, россия, москва, вашингтон (штат)