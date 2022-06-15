Politico: власти Украины признали неэффективность санкций против России
Замглавы Минэкономики Украины Качка признал устойчивость России к санкциям Запада
Здание Центрального банка РФ
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Западные санкции оказались неэффективными против России, заявил Politico заместитель главы Министерства экономики Украины Тарас Качка.
По словам замглавы ведомства, успешное противостояние Москвы давлению Вашингтона и Брюсселя объясняется выгодными сделками по продаже топлива.
"Кажется, Россия более устойчива к санкциям, чем мы думали сначала. Изначально предполагалось, что последствия санкций будут все более и более заметными. Но, похоже, доходы от сырьевых товаров обеспечивают стабильность государственных финансов России", — заявил Качка журналистам, напомнив, что в прошлую пятницу российский Центробанк снизил процентную ставку на досанкционный уровень в девять с половиной процентов.
Также замминистра экономики потребовал от стран Запада ужесточить санкции и "избавиться" не только от российской нефти, но и от газа и стальных полузаготовок в рамках так называемого стального эмбарго.
После начала российской спецоперации по освобождению Донбасса Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.
В Кремле происходящее назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.