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Politico: власти Украины признали неэффективность санкций против России - РИА Новости, 15.06.2022
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Politico: власти Украины признали неэффективность санкций против России
Politico: власти Украины признали неэффективность санкций против России - РИА Новости, 15.06.2022
Politico: власти Украины признали неэффективность санкций против России
Западные санкции оказались неэффективными против России, заявил Politico заместитель главы Министерства экономики Украины Тарас Качка. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T13:53
2022-06-15T13:53
в мире
цены на нефть
владимир путин
россия
москва
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Западные санкции оказались неэффективными против России, заявил Politico заместитель главы Министерства экономики Украины Тарас Качка.По словам замглавы ведомства, успешное противостояние Москвы давлению Вашингтона и Брюсселя объясняется выгодными сделками по продаже топлива."Кажется, Россия более устойчива к санкциям, чем мы думали сначала. Изначально предполагалось, что последствия санкций будут все более и более заметными. Но, похоже, доходы от сырьевых товаров обеспечивают стабильность государственных финансов России", — заявил Качка журналистам, напомнив, что в прошлую пятницу российский Центробанк снизил процентную ставку на досанкционный уровень в девять с половиной процентов.Также замминистра экономики потребовал от стран Запада ужесточить санкции и "избавиться" не только от российской нефти, но и от газа и стальных полузаготовок в рамках так называемого стального эмбарго.После начала российской спецоперации по освобождению Донбасса Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.В Кремле происходящее назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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в мире, цены на нефть, владимир путин, россия, москва, вашингтон (штат)
13:53 15.06.2022
 
Politico: власти Украины признали неэффективность санкций против России

Замглавы Минэкономики Украины Качка признал устойчивость России к санкциям Запада

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Центрального банка РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Западные санкции оказались неэффективными против России, заявил Politico заместитель главы Министерства экономики Украины Тарас Качка.
По словам замглавы ведомства, успешное противостояние Москвы давлению Вашингтона и Брюсселя объясняется выгодными сделками по продаже топлива.
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"Кажется, Россия более устойчива к санкциям, чем мы думали сначала. Изначально предполагалось, что последствия санкций будут все более и более заметными. Но, похоже, доходы от сырьевых товаров обеспечивают стабильность государственных финансов России", — заявил Качка журналистам, напомнив, что в прошлую пятницу российский Центробанк снизил процентную ставку на досанкционный уровень в девять с половиной процентов.
Также замминистра экономики потребовал от стран Запада ужесточить санкции и "избавиться" не только от российской нефти, но и от газа и стальных полузаготовок в рамках так называемого стального эмбарго.
После начала российской спецоперации по освобождению Донбасса Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.
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