https://ria.ru/20220615/sanktsii-1795341032.html

Bloomberg сообщил об опасениях США из-за антироссийских санкций

Bloomberg сообщил об опасениях США из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 15.06.2022

Bloomberg сообщил об опасениях США из-за антироссийских санкций

Американская администрация не в состоянии в полной мере контролировать антироссийские санкции, которые оказались во многом отданы на откуп частному бизнесу,... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T02:18

2022-06-15T02:18

2022-06-15T02:18

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ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Американская администрация не в состоянии в полной мере контролировать антироссийские санкции, которые оказались во многом отданы на откуп частному бизнесу, следует из статьи агентства Bloomberg.В Вашингтоне, согласно публикации, были поначалу воодушевлены готовностью крупных компаний сворачивать дела в России, но оказались застигнуты врасплох разнообразными неожиданными последствиями такого исхода – от разрыва цепочек снабжения до невозможности застраховать экспортные партии зерна.При этом агентство не видит признаков того, что в Белом доме считают санкционную политику ошибочной и собираются ослаблять давление.Bloomberg приводит данные исследователей из Йельского университета, которые подсчитали, что около тысячи компаний полностью или частично свернули деятельность в России. Такой аутсорсинг частному сектору означает, что санкции становятся менее "хирургическими, откалиброванными и восприимчивыми к политическим переменам", цитирует агентство бывшего старшего советника санкционного управления министерства финансов США Адама Смита.Компании зачастую проявляют избыточную осторожность, опасаясь нарушить путанные санкционные правила и не получая своевременных разъяснений от властей. "Компании спрашивают: "Должны ли мы применять санкции к этой структуре?" Правительство им отвечает: "Вам надлежит принимать самостоятельное решение", — цитирует Bloomberg главу подразделения глобальных санкций и рисков в Ассоциации сертифицированных специалистов по противодействию отмыванию денег Джастин Уокер.В мае министерство финансов выпустило генеральную лицензию, которая разрешает американским компаниям платить налоги, пошлины и различные сборы в России до 30 сентября. "Посыл был ясен: заниматься бизнесом в России разрешено при условии, что компании не работают с подсанкционными структурами", — сказано в публикации.Администрация Байдена "поощряет торговое взаимодействие, в том числе в сельскохозяйственной, медицинской и телекоммуникационных сферах". "Например, американское правительство втихаря подталкивает аграрные и судоходные компанию к расширению закупок и перевозок российских удобрений", — пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.Уход ведущих американских компаний оставляет рыночные ниши их зарубежным конкурентам, в том числе российским фирмам, скупающим активы по заниженным или вообще нулевым ценам. "(Это) наносит некоторый психологический урон России, психологическую травму,... но ослабление американской "мягкой силы" - то ли это, чего хотят США", - цитирует Bloomberg Смита.

https://radiosputnik.ria.ru/20220614/pushkov-1795115784.html

https://ria.ru/20220615/sanktsii-1795339013.html

https://ria.ru/20220615/sanktsii-1795338886.html

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