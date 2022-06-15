https://ria.ru/20220615/sanktsii-1795339013.html

Минфин США нанял дополнительный персонал из-за санкций против России

Минфин США нанял дополнительный персонал из-за санкций против России - РИА Новости, 15.06.2022

Минфин США нанял дополнительный персонал из-за санкций против России

Беспрецедентный размах санкций, вводимых против России, заставил министерство финансов США нанимать новых сотрудников, сообщил замминистра Уолли Адейемо. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T01:32

2022-06-15T01:32

2022-06-15T01:36

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Беспрецедентный размах санкций, вводимых против России, заставил министерство финансов США нанимать новых сотрудников, сообщил замминистра Уолли Адейемо.На слушаниях в конгрессе он отчитывался, как министерство использовало 113 миллионов долларов дополнительного финансирования в связи с конфликтом на Украине.Новых сотрудников, по его словам, также направили на изучение взаимозависимости финансовых системы России и США.Западные страны ввели санкции против Москвы после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили активы российских банков. Многие компании заявили о приостановке деятельности на территории страны.Вместе с тем нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в США и Европе, столкнувшимся с небывалом ростом цен на топливо и продукты питания. При этом Америка одной из первых отказалась от закупок нефти в России и приветствовала аналогичное решение, которое приняли страны Евросоюза.Так, в Соединенных Штатах инфляция по итогам мая ускорилась до 8,6 процента — это максимум с декабря 1981 года, а цены на бензин 10 июня впервые в истории поднялись выше пяти долларов за галлон. ФРС в целях борьбы с инфляцией ранее повысила базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 0,75-1 процента.Как отметил директор Института демократии Патрик Бэшем, граждане США в преддверии промежуточных выборов в конгресс все с меньшим энтузиазмом поддерживают вводимые администрацией Байдена санкции против России, считая, что властям следует сосредоточить усилия на решении внутренних проблем. Согласно опросам, рейтинг главы Белого дома упал до 36 процентов — это самый низкий уровень за все время его правления.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220614/sanktsii-1795106237.html

https://ria.ru/20220610/ugroza-1794403932.html

https://ria.ru/20220614/sanktsii-1795103162.html

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россия, сша, украина, министерство финансов сша, в мире