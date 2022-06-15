01:32 15.06.2022 (обновлено: 01:36 15.06.2022)
Минфин США нанял дополнительный персонал из-за санкций против России
Заглавы минфина США Адейемо: мы наняли допперсонал для работы над санкциями против России
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Беспрецедентный размах санкций, вводимых против России, заставил министерство финансов США нанимать новых сотрудников, сообщил замминистра Уолли Адейемо.
На слушаниях в конгрессе он отчитывался, как министерство использовало 113 миллионов долларов дополнительного финансирования в связи с конфликтом на Украине.
"С учетом сложности российской экономики, ее взаимосвязей с глобальной экономикой нам потребовался дополнительный персонал... чтобы помочь с анализом, как нам лучше ударить по российской экономике и минимизировать при этом последствия для нашей экономики", — сказал Адейемо.
Западные страны ввели санкции против Москвы после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили активы российских банков. Многие компании заявили о приостановке деятельности на территории страны.
Вместе с тем нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в США и Европе, столкнувшимся с небывалом ростом цен на топливо и продукты питания. При этом Америка одной из первых отказалась от закупок нефти в России и приветствовала аналогичное решение, которое приняли страны Евросоюза.
10 июня, 08:00Смертельная угроза для США возникла на их заднем дворе
Так, в Соединенных Штатах инфляция по итогам мая ускорилась до 8,6 процента — это максимум с декабря 1981 года, а цены на бензин 10 июня впервые в истории поднялись выше пяти долларов за галлон. ФРС в целях борьбы с инфляцией ранее повысила базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 0,75-1 процента.
Как отметил директор Института демократии Патрик Бэшем, граждане США в преддверии промежуточных выборов в конгресс все с меньшим энтузиазмом поддерживают вводимые администрацией Байдена санкции против России, считая, что властям следует сосредоточить усилия на решении внутренних проблем. Согласно опросам, рейтинг главы Белого дома упал до 36 процентов — это самый низкий уровень за все время его правления.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.