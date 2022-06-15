https://ria.ru/20220615/samolet-1795391172.html

Российская ПВО сбила украинский Су-25 и шесть дронов за сутки

Российская ПВО сбила украинский Су-25 и шесть дронов за сутки - РИА Новости, 15.06.2022

Российская ПВО сбила украинский Су-25 и шесть дронов за сутки

Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили один украинский штурмовик Су-25 и шесть беспилотников, заявил в среду официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T11:28

2022-06-15T11:28

2022-06-15T11:28

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили один украинский штурмовик Су-25 и шесть беспилотников, заявил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны России в районе Краснополье Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также, сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах города Донецк и населенных пунктов Павловка Донецкой Народной Республики, Балаклея , Малая Камышеваха, Червоный Шахтер Харьковской области, Лисичанск Луганской Народной Республики", - сказал он.Кроме того, российская ПВО перехватила 12 снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в различных районах ДНР и ЛНР.

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины