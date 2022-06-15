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Российская ПВО сбила украинский Су-25 и шесть дронов за сутки
Российская ПВО сбила украинский Су-25 и шесть дронов за сутки - РИА Новости, 15.06.2022
Российская ПВО сбила украинский Су-25 и шесть дронов за сутки
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили один украинский штурмовик Су-25 и шесть беспилотников, заявил в среду официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T11:28
2022-06-15T11:28
2022-06-15T11:28
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили один украинский штурмовик Су-25 и шесть беспилотников, заявил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны России в районе Краснополье Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также, сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах города Донецк и населенных пунктов Павловка Донецкой Народной Республики, Балаклея , Малая Камышеваха, Червоный Шахтер Харьковской области, Лисичанск Луганской Народной Республики", - сказал он.Кроме того, российская ПВО перехватила 12 снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в различных районах ДНР и ЛНР.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины
Российская ПВО сбила украинский Су-25 и шесть дронов за сутки
Минобороны: российская ПВО сбила украинский Су-25 и шесть дронов за сутки