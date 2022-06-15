https://ria.ru/20220615/rubl-1795460934.html
Решетников назвал укрепление рубля вызовом для отечественной экономики
Решетников назвал укрепление рубля вызовом для отечественной экономики - РИА Новости, 15.06.2022
Решетников назвал укрепление рубля вызовом для отечественной экономики
Укрепляющийся рубль стал вызовом для российской экономики, считает Министр экономического развития России Максим Решетников. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T13:58
2022-06-15T13:58
2022-06-15T14:56
максим решетников
экономика
цены на нефть
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155172/13/1551721355_0:168:3045:1880_1920x0_80_0_0_ec6710a3c6954d69e636ef31579b2c0e.jpg
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Укрепляющийся рубль стал вызовом для российской экономики, считает Министр экономического развития России Максим Решетников.В то же время Решетников отметил, что для множества экспортеров обстановка на мировом рынке немного смягчается из-за крайне высоких цен на некоторые товары. Однако есть предприятия, которым нынешние показатели российской валюты не помогают получать необходимую прибыль, признал он.Курс рубля упал после начала спецоперации России на Украине в конце февраля. В этот период установился исторический максимум в 121,53 рубля за доллар и 132,42 рубля за евро. Затем американская и европейская валюты стали неуклонно ослабевать, достигнув отметок в 55,6 рубля за доллар и 57,1 рубля за евро.
https://ria.ru/20220610/kurs-1794621596.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155172/13/1551721355_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_d4c8e8c474c00153a179c16b6d26cb7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим решетников, экономика, цены на нефть, украина, россия
13:58 15.06.2022 (обновлено: 14:56 15.06.2022)
Решетников назвал укрепление рубля вызовом для отечественной экономики
Глава Минэкономразвития Решетников: укрепление рубля стало вызовом для экономики России