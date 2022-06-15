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Решетников назвал укрепление рубля вызовом для отечественной экономики

Решетников назвал укрепление рубля вызовом для отечественной экономики - РИА Новости, 15.06.2022

Решетников назвал укрепление рубля вызовом для отечественной экономики

Укрепляющийся рубль стал вызовом для российской экономики, считает Министр экономического развития России Максим Решетников. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T13:58

2022-06-15T13:58

2022-06-15T14:56

максим решетников

экономика

цены на нефть

украина

россия

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Укрепляющийся рубль стал вызовом для российской экономики, считает Министр экономического развития России Максим Решетников.В то же время Решетников отметил, что для множества экспортеров обстановка на мировом рынке немного смягчается из-за крайне высоких цен на некоторые товары. Однако есть предприятия, которым нынешние показатели российской валюты не помогают получать необходимую прибыль, признал он.Курс рубля упал после начала спецоперации России на Украине в конце февраля. В этот период установился исторический максимум в 121,53 рубля за доллар и 132,42 рубля за евро. Затем американская и европейская валюты стали неуклонно ослабевать, достигнув отметок в 55,6 рубля за доллар и 57,1 рубля за евро.

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максим решетников, экономика, цены на нефть, украина, россия