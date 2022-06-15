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Решетников назвал укрепление рубля вызовом для отечественной экономики - РИА Новости, 15.06.2022
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Решетников назвал укрепление рубля вызовом для отечественной экономики
Решетников назвал укрепление рубля вызовом для отечественной экономики - РИА Новости, 15.06.2022
Решетников назвал укрепление рубля вызовом для отечественной экономики
Укрепляющийся рубль стал вызовом для российской экономики, считает Министр экономического развития России Максим Решетников. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T13:58
2022-06-15T14:56
максим решетников
экономика
цены на нефть
украина
россия
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Укрепляющийся рубль стал вызовом для российской экономики, считает Министр экономического развития России Максим Решетников.В то же время Решетников отметил, что для множества экспортеров обстановка на мировом рынке немного смягчается из-за крайне высоких цен на некоторые товары. Однако есть предприятия, которым нынешние показатели российской валюты не помогают получать необходимую прибыль, признал он.Курс рубля упал после начала спецоперации России на Украине в конце февраля. В этот период установился исторический максимум в 121,53 рубля за доллар и 132,42 рубля за евро. Затем американская и европейская валюты стали неуклонно ослабевать, достигнув отметок в 55,6 рубля за доллар и 57,1 рубля за евро.
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максим решетников, экономика, цены на нефть, украина, россия
13:58 15.06.2022 (обновлено: 14:56 15.06.2022)
 
Решетников назвал укрепление рубля вызовом для отечественной экономики

Глава Минэкономразвития Решетников: укрепление рубля стало вызовом для экономики России

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Укрепляющийся рубль стал вызовом для российской экономики, считает Министр экономического развития России Максим Решетников.

"Формируется новый пакет вызовов для экономики — в первую очередь это рубль, который чрезмерно укрепился, и он создает проблемы и для наших экспортеров, и для импортеров", — сказал чиновник в интервью телеканалу "Россия 24".

В то же время Решетников отметил, что для множества экспортеров обстановка на мировом рынке немного смягчается из-за крайне высоких цен на некоторые товары. Однако есть предприятия, которым нынешние показатели российской валюты не помогают получать необходимую прибыль, признал он.
Курс рубля упал после начала спецоперации России на Украине в конце февраля. В этот период установился исторический максимум в 121,53 рубля за доллар и 132,42 рубля за евро. Затем американская и европейская валюты стали неуклонно ослабевать, достигнув отметок в 55,6 рубля за доллар и 57,1 рубля за евро.
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