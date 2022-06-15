https://ria.ru/20220615/rosnano-1795466524.html

Путин заявил о важности оздоровления финансовой ситуации в "Роснано"

Путин заявил о важности оздоровления финансовой ситуации в "Роснано" - РИА Новости, 15.06.2022

Путин заявил о важности оздоровления финансовой ситуации в "Роснано"

Президент России Владимир Путин на встрече с главой "Роснано" Сергеем Куликовым заявил, что одной из ключевых задач должно быть оздоровление финансовой ситуации РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T14:12

2022-06-15T14:12

2022-06-15T14:43

роснано

экономика

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795478891_0:182:2993:1866_1920x0_80_0_0_855271cee0ca3c359cfb4864b8134bf5.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой "Роснано" Сергеем Куликовым заявил, что одной из ключевых задач должно быть оздоровление финансовой ситуации в компании.В начале встречи с председателем правления управляющей компании "Роснано" Путин напомнил, что в первоначальном виде компания начала работать в 2007 году и за это время было создано 150 предприятий, около 40 тысяч рабочих мест.Президент РФ также назвал ключевые задачи на сегодняшний день. "Мы с вами понимаем, что в этой связи одна из ключевых задач - это дальнейшие шаги по оздоровлению финансовой ситуации", - сказал Путин.

https://ria.ru/20211230/rosnano-1766129383.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

роснано, экономика, владимир путин, россия