14:12 15.06.2022 (обновлено: 14:43 15.06.2022)
Путин заявил о важности оздоровления финансовой ситуации в "Роснано"
Путин назвал оздоровление финансовой ситуации в "Роснано" одной из ключевых задач
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель госкорпорации АО "Роснано" Сергей Куликов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и руководитель госкорпорации АО "Роснано" Сергей Куликов во время встречи
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой "Роснано" Сергеем Куликовым заявил, что одной из ключевых задач должно быть оздоровление финансовой ситуации в компании.
В начале встречи с председателем правления управляющей компании "Роснано" Путин напомнил, что в первоначальном виде компания начала работать в 2007 году и за это время было создано 150 предприятий, около 40 тысяч рабочих мест.
Президент РФ также назвал ключевые задачи на сегодняшний день. "Мы с вами понимаем, что в этой связи одна из ключевых задач - это дальнейшие шаги по оздоровлению финансовой ситуации", - сказал Путин.
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