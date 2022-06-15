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Путин заявил о важности оздоровления финансовой ситуации в "Роснано" - РИА Новости, 15.06.2022
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Путин заявил о важности оздоровления финансовой ситуации в "Роснано"
Путин заявил о важности оздоровления финансовой ситуации в "Роснано" - РИА Новости, 15.06.2022
Путин заявил о важности оздоровления финансовой ситуации в "Роснано"
Президент России Владимир Путин на встрече с главой "Роснано" Сергеем Куликовым заявил, что одной из ключевых задач должно быть оздоровление финансовой ситуации РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T14:12
2022-06-15T14:43
роснано
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой "Роснано" Сергеем Куликовым заявил, что одной из ключевых задач должно быть оздоровление финансовой ситуации в компании.В начале встречи с председателем правления управляющей компании "Роснано" Путин напомнил, что в первоначальном виде компания начала работать в 2007 году и за это время было создано 150 предприятий, около 40 тысяч рабочих мест.Президент РФ также назвал ключевые задачи на сегодняшний день. "Мы с вами понимаем, что в этой связи одна из ключевых задач - это дальнейшие шаги по оздоровлению финансовой ситуации", - сказал Путин.
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роснано, экономика, владимир путин, россия
14:12 15.06.2022 (обновлено: 14:43 15.06.2022)
 
Путин заявил о важности оздоровления финансовой ситуации в "Роснано"

Путин назвал оздоровление финансовой ситуации в "Роснано" одной из ключевых задач

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель госкорпорации АО "Роснано" Сергей Куликов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и руководитель госкорпорации АО Роснано Сергей Куликов во время встречи - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и руководитель госкорпорации АО "Роснано" Сергей Куликов во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой "Роснано" Сергеем Куликовым заявил, что одной из ключевых задач должно быть оздоровление финансовой ситуации в компании.
В начале встречи с председателем правления управляющей компании "Роснано" Путин напомнил, что в первоначальном виде компания начала работать в 2007 году и за это время было создано 150 предприятий, около 40 тысяч рабочих мест.
Президент РФ также назвал ключевые задачи на сегодняшний день. "Мы с вами понимаем, что в этой связи одна из ключевых задач - это дальнейшие шаги по оздоровлению финансовой ситуации", - сказал Путин.
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
30 декабря 2021, 11:04
Силуанов прокомментировал ситуацию с долгами "Роснано"
 
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