03:05 15.06.2022 (обновлено: 04:48 15.06.2022)
Роскосмос пересматривает космическую программу
Роскосмос пересматривает космическую программу, чтобы отдать приоритет спутникам
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПодготовка к запуску ракеты-носителя "Союз-2.1а"
Подготовка к запуску ракеты-носителя "Союз-2.1а". Архивное фото
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. "Роскосмос" в ближайшее время отправит в правительство пересмотренный проект Федеральной космической программы, в котором приоритетным станет финансирование российской спутниковой группировки, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Проект программы в ближайшее время согласуют с заинтересованными министерствами и ведомствами и направят в правительство, пояснили агентству.
"В рамках имеющегося финансирования предусматривается увеличить количество работ, направленных на развитие орбитальной группировки гражданского и двойного назначения — в первую очередь (исходя из доступного в рамках перераспределения финансирования) на метеорологические спутники и радиолокационные аппараты дистанционного зондирования Земли", — отметили в "Роскосмосе".
В пресс-службе уточнили, что ранее принятая Федеральная космическая программа была сбалансирована по разным направлениям — по пилотируемой космонавтике, средствам дистанционного зондирования Земли, средствам для фундаментальных космических исследований и средствам выведения. "Роскосмос" начал ее оперативно пересматривать "в сложившейся в феврале 2022 года геополитической ситуации".
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что основная задача, стоящая сейчас перед российской ракетно-космической отраслью — кратное увеличение орбитальной группировки. По его словам, только после достижения этой цели можно будет заняться разработкой новых двигателей и ракет.