https://ria.ru/20220615/roskosmos-1795342359.html

Роскосмос пересматривает космическую программу

Роскосмос пересматривает космическую программу - РИА Новости, 15.06.2022

Роскосмос пересматривает космическую программу

"Роскосмос" в ближайшее время отправит в правительство пересмотренный проект Федеральной космической программы, в котором приоритетным станет финансирование... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T03:05

2022-06-15T03:05

2022-06-15T04:48

хочу стать космонавтом

дмитрий рогозин

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россия

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. "Роскосмос" в ближайшее время отправит в правительство пересмотренный проект Федеральной космической программы, в котором приоритетным станет финансирование российской спутниковой группировки, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.Проект программы в ближайшее время согласуют с заинтересованными министерствами и ведомствами и направят в правительство, пояснили агентству.В пресс-службе уточнили, что ранее принятая Федеральная космическая программа была сбалансирована по разным направлениям — по пилотируемой космонавтике, средствам дистанционного зондирования Земли, средствам для фундаментальных космических исследований и средствам выведения. "Роскосмос" начал ее оперативно пересматривать "в сложившейся в феврале 2022 года геополитической ситуации".Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что основная задача, стоящая сейчас перед российской ракетно-космической отраслью — кратное увеличение орбитальной группировки. По его словам, только после достижения этой цели можно будет заняться разработкой новых двигателей и ракет.

https://ria.ru/20220614/exomars-1795113546.html

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дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, россия