https://ria.ru/20220615/rodnyanskiy-1795364614.html

Роднянский сообщил о прекращении производства фильмов в России

Роднянский сообщил о прекращении производства фильмов в России - РИА Новости, 15.06.2022

Роднянский сообщил о прекращении производства фильмов в России

Продюсер Александр Роднянский сообщил, что отказался от производства фильмов и сериалов в России и сфокусировался на производстве международных проектов на... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T09:48

2022-06-15T09:48

2022-06-15T09:48

культура

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александр роднянский

россия

кино и сериалы

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Продюсер Александр Роднянский сообщил, что отказался от производства фильмов и сериалов в России и сфокусировался на производстве международных проектов на иностранных языках для глобальных платформ."Не стоит присылать мне идеи российских фильмов и сериалов. Я их не произвожу. Моя компания в России закрыта. Я полностью сфокусирован на производстве международных проектов для глобальных платформ. На английском и других языках", - написал Роднянский в своём Telegram-канале.Среди других его планов - создание проекта на Украине, который "значимо расширит возможности украинских кинематографистов, режиссёров, авторов и продюсеров, и поможет их международной интеграции".Он также уточнил, что фестиваль "Кинотавр", президентом которого он является, "в этом году точно не состоится".Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что если фестиваль "Кинотавр" не будет проведен, вместо него будет создан национальный киносмотр, бюджет на его разработку есть.

https://ria.ru/20220609/kino-1794227003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, александр роднянский, россия, кино и сериалы