https://ria.ru/20220615/rodnyanskiy-1795364614.html
Роднянский сообщил о прекращении производства фильмов в России
Роднянский сообщил о прекращении производства фильмов в России - РИА Новости, 15.06.2022
Роднянский сообщил о прекращении производства фильмов в России
Продюсер Александр Роднянский сообщил, что отказался от производства фильмов и сериалов в России и сфокусировался на производстве международных проектов на... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T09:48
2022-06-15T09:48
2022-06-15T09:48
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александр роднянский
россия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Продюсер Александр Роднянский сообщил, что отказался от производства фильмов и сериалов в России и сфокусировался на производстве международных проектов на иностранных языках для глобальных платформ."Не стоит присылать мне идеи российских фильмов и сериалов. Я их не произвожу. Моя компания в России закрыта. Я полностью сфокусирован на производстве международных проектов для глобальных платформ. На английском и других языках", - написал Роднянский в своём Telegram-канале.Среди других его планов - создание проекта на Украине, который "значимо расширит возможности украинских кинематографистов, режиссёров, авторов и продюсеров, и поможет их международной интеграции".Он также уточнил, что фестиваль "Кинотавр", президентом которого он является, "в этом году точно не состоится".Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что если фестиваль "Кинотавр" не будет проведен, вместо него будет создан национальный киносмотр, бюджет на его разработку есть.
https://ria.ru/20220609/kino-1794227003.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, александр роднянский, россия, кино и сериалы
Роднянский сообщил о прекращении производства фильмов в России
Продюсер Роднянский сообщил о прекращении производства фильмов и сериалов в России