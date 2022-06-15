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КМСП объявила итоги рейтинга лояльности крупных заказчиков к малому бизнесу - РИА Новости, 15.06.2022
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КМСП объявила итоги рейтинга лояльности крупных заказчиков к малому бизнесу
КМСП объявила итоги рейтинга лояльности крупных заказчиков к малому бизнесу - РИА Новости, 15.06.2022
КМСП объявила итоги рейтинга лояльности крупных заказчиков к малому бизнесу
Крупнейшие компании-заказчики заключили в 2021 году договоры закупки с предпринимателями из сферы малого и среднего бизнеса в рамках 223-ФЗ на общую сумму 4,3... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T17:06
2022-06-15T17:06
петербургский международный экономический форум — 2022
корпорация мсп
экономика
петербургский международный экономический форум (фонд)
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Крупнейшие компании-заказчики заключили в 2021 году договоры закупки с предпринимателями из сферы малого и среднего бизнеса в рамках 223-ФЗ на общую сумму 4,3 триллиона рублей, сообщила Корпорация МСП.В рамках сессии "Государственный заказ – драйвер развития малого и среднего бизнеса" VII Российского Форума малого и среднего предпринимательства, который проходит на полях ПМЭФ-2022, Корпорация представила результаты рейтинга лояльности крупнейших заказчиков к малому и среднему бизнесу.Как отмечается в презентации, общий объем закупок компаний из верхней двадцатки рейтинга у малого и среднего бизнеса в минувшем году превысил 683,3 миллиарда рублей.В пятерку лидеров рейтинга вошли РЖД, "Ростелеком", госкорпорация "Ростех", "Кубанские магистральные сети", Россельхозбанк и "Оренбурггазтранс". Во второй пятерке – Банк ВТБ, "Интер РАО – Электрогенерация", "Электросеть", "ФСК ЕЭС" и Аэрофлот.Рейтинг составляется с целью выявить лидеров среди крупнейших заказчиков, оказывающих поддержку малому и среднему бизнесу, в том числе, в части расширения рынков сбыта."С этого года действует увеличенная до 25% квота на закупки у малых и средних компаний. Крупнейшие заказчики из топ-20 рейтинга значительно превышают этот показатель, Важно, что малый бизнес готов выполнить требования заказчиков к поставщикам и удовлетворить спрос в продукции и услугах", – отметила заместитель генерального директора Корпорации МСП Наталья Коротченкова.Она добавила, что сегодня закупки у крупнейших заказчиков предусматривают льготные условия участия. Внедрен ряд антикризисных мер поддержки и инструментов, направленных на защиту интересов поставщиков и повышение их роли. Несмотря на санкционные ограничения, крупнейшие заказчики продолжают закупки у малого и среднего бизнеса.Основными при составлении рейтинга стали показатели, связанные с закупками крупнейших заказчиков у малого и среднего бизнеса – общий объем, количество договоров, уровень конкуренции, количество номенклатурных позиций в перечне товаров, работ и услуг, количество уникальных поставщиков. Также на рейтинг влияли участие заказчика в программах для МСП и доля закупок у малых и средних компаний в общем объеме закупок заказчика.
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корпорация мсп, экономика, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф
17:06 15.06.2022
 

КМСП объявила итоги рейтинга лояльности крупных заказчиков к малому бизнесу

© Фото : Корпорация МСПКМСП объявила итоги рейтинга лояльности крупных заказчиков к малому бизнесу
КМСП объявила итоги рейтинга лояльности крупных заказчиков к малому бизнесу - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© Фото : Корпорация МСП
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Крупнейшие компании-заказчики заключили в 2021 году договоры закупки с предпринимателями из сферы малого и среднего бизнеса в рамках 223-ФЗ на общую сумму 4,3 триллиона рублей, сообщила Корпорация МСП.
В рамках сессии "Государственный заказ – драйвер развития малого и среднего бизнеса" VII Российского Форума малого и среднего предпринимательства, который проходит на полях ПМЭФ-2022, Корпорация представила результаты рейтинга лояльности крупнейших заказчиков к малому и среднему бизнесу.
Как отмечается в презентации, общий объем закупок компаний из верхней двадцатки рейтинга у малого и среднего бизнеса в минувшем году превысил 683,3 миллиарда рублей.
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В пятерку лидеров рейтинга вошли РЖД, "Ростелеком", госкорпорация "Ростех", "Кубанские магистральные сети", Россельхозбанк и "Оренбурггазтранс". Во второй пятерке – Банк ВТБ, "Интер РАО – Электрогенерация", "Электросеть", "ФСК ЕЭС" и Аэрофлот.
Рейтинг составляется с целью выявить лидеров среди крупнейших заказчиков, оказывающих поддержку малому и среднему бизнесу, в том числе, в части расширения рынков сбыта.
"С этого года действует увеличенная до 25% квота на закупки у малых и средних компаний. Крупнейшие заказчики из топ-20 рейтинга значительно превышают этот показатель, Важно, что малый бизнес готов выполнить требования заказчиков к поставщикам и удовлетворить спрос в продукции и услугах", – отметила заместитель генерального директора Корпорации МСП Наталья Коротченкова.
Она добавила, что сегодня закупки у крупнейших заказчиков предусматривают льготные условия участия. Внедрен ряд антикризисных мер поддержки и инструментов, направленных на защиту интересов поставщиков и повышение их роли. Несмотря на санкционные ограничения, крупнейшие заказчики продолжают закупки у малого и среднего бизнеса.
Основными при составлении рейтинга стали показатели, связанные с закупками крупнейших заказчиков у малого и среднего бизнеса – общий объем, количество договоров, уровень конкуренции, количество номенклатурных позиций в перечне товаров, работ и услуг, количество уникальных поставщиков. Также на рейтинг влияли участие заказчика в программах для МСП и доля закупок у малых и средних компаний в общем объеме закупок заказчика.
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