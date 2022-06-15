https://ria.ru/20220615/reyting-1795533765.html

КМСП объявила итоги рейтинга лояльности крупных заказчиков к малому бизнесу

КМСП объявила итоги рейтинга лояльности крупных заказчиков к малому бизнесу - РИА Новости, 15.06.2022

КМСП объявила итоги рейтинга лояльности крупных заказчиков к малому бизнесу

Крупнейшие компании-заказчики заключили в 2021 году договоры закупки с предпринимателями из сферы малого и среднего бизнеса в рамках 223-ФЗ на общую сумму 4,3... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T17:06

2022-06-15T17:06

2022-06-15T17:06

петербургский международный экономический форум — 2022

корпорация мсп

экономика

петербургский международный экономический форум (фонд)

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Крупнейшие компании-заказчики заключили в 2021 году договоры закупки с предпринимателями из сферы малого и среднего бизнеса в рамках 223-ФЗ на общую сумму 4,3 триллиона рублей, сообщила Корпорация МСП.В рамках сессии "Государственный заказ – драйвер развития малого и среднего бизнеса" VII Российского Форума малого и среднего предпринимательства, который проходит на полях ПМЭФ-2022, Корпорация представила результаты рейтинга лояльности крупнейших заказчиков к малому и среднему бизнесу.Как отмечается в презентации, общий объем закупок компаний из верхней двадцатки рейтинга у малого и среднего бизнеса в минувшем году превысил 683,3 миллиарда рублей.В пятерку лидеров рейтинга вошли РЖД, "Ростелеком", госкорпорация "Ростех", "Кубанские магистральные сети", Россельхозбанк и "Оренбурггазтранс". Во второй пятерке – Банк ВТБ, "Интер РАО – Электрогенерация", "Электросеть", "ФСК ЕЭС" и Аэрофлот.Рейтинг составляется с целью выявить лидеров среди крупнейших заказчиков, оказывающих поддержку малому и среднему бизнесу, в том числе, в части расширения рынков сбыта."С этого года действует увеличенная до 25% квота на закупки у малых и средних компаний. Крупнейшие заказчики из топ-20 рейтинга значительно превышают этот показатель, Важно, что малый бизнес готов выполнить требования заказчиков к поставщикам и удовлетворить спрос в продукции и услугах", – отметила заместитель генерального директора Корпорации МСП Наталья Коротченкова.Она добавила, что сегодня закупки у крупнейших заказчиков предусматривают льготные условия участия. Внедрен ряд антикризисных мер поддержки и инструментов, направленных на защиту интересов поставщиков и повышение их роли. Несмотря на санкционные ограничения, крупнейшие заказчики продолжают закупки у малого и среднего бизнеса.Основными при составлении рейтинга стали показатели, связанные с закупками крупнейших заказчиков у малого и среднего бизнеса – общий объем, количество договоров, уровень конкуренции, количество номенклатурных позиций в перечне товаров, работ и услуг, количество уникальных поставщиков. Также на рейтинг влияли участие заказчика в программах для МСП и доля закупок у малых и средних компаний в общем объеме закупок заказчика.

https://ria.ru/20220504/msp-1786679514.html

https://ria.ru/20220602/kredit-1792550402.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, экономика, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф