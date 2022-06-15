https://ria.ru/20220615/remont-1795473294.html

Бречалов: в 2022 году в Удмуртии отремонтируют 30 объектов здравоохранения

Бречалов: в 2022 году в Удмуртии отремонтируют 30 объектов здравоохранения - РИА Новости, 15.06.2022

Бречалов: в 2022 году в Удмуртии отремонтируют 30 объектов здравоохранения

Власти Удмуртии в 2022 году отремонтируют 30 объектов здравоохранения региона, на эти цели выделено 500 миллионов рублей, заявил глава республики Александр... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T14:28

2022-06-15T14:28

2022-06-15T14:29

удмуртская республика

общество

александр бречалов

ленинский район

ижевск

воткинск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573057112_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f1a63fa03510bfdf7e4f882fd014b5cb.jpg

УФА, 15 июн – РИА Новости. Власти Удмуртии в 2022 году отремонтируют 30 объектов здравоохранения региона, на эти цели выделено 500 миллионов рублей, заявил глава республики Александр Бречалов.По его словам, за пять лет в селах Удмуртии построили 111 фельдшерско-акушерских пунктов, 90 из которых по нацпроекту. Открыли новую поликлинику в Ленинском районе Ижевска. Продолжают строить поликлинику в Воткинске и завершают строительство в Можге."Впереди у нас с вами большие планы. В 2022 году отремонтируем еще 30 объектов здравоохранения. На это выделена беспрецедентная сумма — порядка 500 миллионов рублей. До 2025-го планируем построить еще 7 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, а также поликлинику в Сарапуле", - заявил Бречалов.В день медицинского работника глава Удмуртии вручил награды 16 медицинским работникам региона. Он отметил, что отрасли здравоохранения в республике всегда будет уделяться особое внимание."Я искренне верю и всегда об этом говорю: работа и развитие любой большой системы — это заслуга инициативных, талантливых и преданных своему делу людей. Ваш труд бесценен! Желаю, чтобы и в вашей жизни не было болезней, а удача сопутствовала в вашей нелегкой работе", - сказал Александр Бречалов.

https://ria.ru/20220607/blagoustroystvo-1793834623.html

https://ria.ru/20220530/zaymy-1791870431.html

ленинский район

ижевск

воткинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, александр бречалов, ленинский район, ижевск, воткинск