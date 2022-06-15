14:28 15.06.2022 (обновлено: 14:29 15.06.2022)
Бречалов: в 2022 году в Удмуртии отремонтируют 30 объектов здравоохранения
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в регистратуре поликлиники
Медицинский работник в регистратуре поликлиники . Архивное фото
УФА, 15 июн – РИА Новости. Власти Удмуртии в 2022 году отремонтируют 30 объектов здравоохранения региона, на эти цели выделено 500 миллионов рублей, заявил глава республики Александр Бречалов.
По его словам, за пять лет в селах Удмуртии построили 111 фельдшерско-акушерских пунктов, 90 из которых по нацпроекту. Открыли новую поликлинику в Ленинском районе Ижевска. Продолжают строить поликлинику в Воткинске и завершают строительство в Можге.
"Впереди у нас с вами большие планы. В 2022 году отремонтируем еще 30 объектов здравоохранения. На это выделена беспрецедентная сумма — порядка 500 миллионов рублей. До 2025-го планируем построить еще 7 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, а также поликлинику в Сарапуле", - заявил Бречалов.
В день медицинского работника глава Удмуртии вручил награды 16 медицинским работникам региона. Он отметил, что отрасли здравоохранения в республике всегда будет уделяться особое внимание.
"Я искренне верю и всегда об этом говорю: работа и развитие любой большой системы — это заслуга инициативных, талантливых и преданных своему делу людей. Ваш труд бесценен! Желаю, чтобы и в вашей жизни не было болезней, а удача сопутствовала в вашей нелегкой работе", - сказал Александр Бречалов.
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