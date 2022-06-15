https://ria.ru/20220615/rebenok-1795478122.html

В Москве женщина с ребенком выпали из окна квартиры жилого дома

В Москве женщина с ребенком выпали из окна квартиры жилого дома - РИА Новости, 15.06.2022

В Москве женщина с ребенком выпали из окна квартиры жилого дома

В Москве ребенок погиб после падения из окна - мать, пытавшаяся его удержать, выжила, но получила травмы, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T14:41

2022-06-15T14:41

2022-06-15T15:36

происшествия

москва

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В Москве ребенок погиб после падения из окна - мать, пытавшаяся его удержать, выжила, но получила травмы, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ."Вблизи жилого дома, расположенного по шоссе Энтузиастов, обнаружено тело ребенка с травмами, характерными при падении с высоты. Рядом с ребенком обнаружена его мать, которой оказывается медицинская помощь. По предварительным данным, женщина попыталась удержать ребенка, падающего из окна, и выпала вместе с ним с высоты третьего этажа", - говорится в релизе.По данному факту заведено уголовное дело. Подчеркивается, что следователи и криминалисты работают на месте происшествия, где устанавливаются обстоятельства произошедшего.Согласно сообщению в Telegram-канале столичной прокуратуры, ведомство контролирует расследование обстоятельств гибели ребенка на востоке Москвы.

https://ria.ru/20220614/rebenok-1795323881.html

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москва

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва