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В Москве женщина с ребенком выпали из окна квартиры жилого дома - РИА Новости, 15.06.2022
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В Москве женщина с ребенком выпали из окна квартиры жилого дома
В Москве женщина с ребенком выпали из окна квартиры жилого дома - РИА Новости, 15.06.2022
В Москве женщина с ребенком выпали из окна квартиры жилого дома
В Москве ребенок погиб после падения из окна - мать, пытавшаяся его удержать, выжила, но получила травмы, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T14:41
2022-06-15T15:36
происшествия
москва
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В Москве ребенок погиб после падения из окна - мать, пытавшаяся его удержать, выжила, но получила травмы, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ."Вблизи жилого дома, расположенного по шоссе Энтузиастов, обнаружено тело ребенка с травмами, характерными при падении с высоты. Рядом с ребенком обнаружена его мать, которой оказывается медицинская помощь. По предварительным данным, женщина попыталась удержать ребенка, падающего из окна, и выпала вместе с ним с высоты третьего этажа", - говорится в релизе.По данному факту заведено уголовное дело. Подчеркивается, что следователи и криминалисты работают на месте происшествия, где устанавливаются обстоятельства произошедшего.Согласно сообщению в Telegram-канале столичной прокуратуры, ведомство контролирует расследование обстоятельств гибели ребенка на востоке Москвы.
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происшествия, москва
14:41 15.06.2022 (обновлено: 15:36 15.06.2022)
 
В Москве женщина с ребенком выпали из окна квартиры жилого дома

В Москве ребенок погиб после падения из окна, его мать получила травмы

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В Москве ребенок погиб после падения из окна - мать, пытавшаяся его удержать, выжила, но получила травмы, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ.
"Вблизи жилого дома, расположенного по шоссе Энтузиастов, обнаружено тело ребенка с травмами, характерными при падении с высоты. Рядом с ребенком обнаружена его мать, которой оказывается медицинская помощь. По предварительным данным, женщина попыталась удержать ребенка, падающего из окна, и выпала вместе с ним с высоты третьего этажа", - говорится в релизе.
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По данному факту заведено уголовное дело. Подчеркивается, что следователи и криминалисты работают на месте происшествия, где устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Согласно сообщению в Telegram-канале столичной прокуратуры, ведомство контролирует расследование обстоятельств гибели ребенка на востоке Москвы.
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