https://ria.ru/20220615/raskhody-1795505913.html

"Ромир" сообщил о росте реальных расходов россиян

"Ромир" сообщил о росте реальных расходов россиян - РИА Новости, 15.06.2022

"Ромир" сообщил о росте реальных расходов россиян

Реальные расходы россиян в мае по сравнению с апрелем 2022 года выросли на 3,9%, при этом повседневные номинальные расходы граждан в мае к предыдущему месяцу... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T15:59

2022-06-15T15:59

2022-06-15T15:59

экономика

ромир

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Реальные расходы россиян в мае по сравнению с апрелем 2022 года выросли на 3,9%, при этом повседневные номинальные расходы граждан в мае к предыдущему месяцу увеличились на 4,2%, свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир"."Ромир" представляет ежемесячный индекс покупательской активности россиян, демонстрирующий изменение потребления домохозяйствами товаров повседневного спроса. Индекс рассчитывается как для номинальных расходов, так и для реальных (с поправкой на инфляцию по данным Росстата). Базой для расчета индексов являются ежедневно обновляемые данные по покупкам нескольких сотен категорий продовольственных и непродовольственных товаров. Выборка представляет население городов России с численностью более 10 тысяч человек."Индекс реальных расходов (с поправкой на инфляцию) в мае составил 105%. Реальные расходы увеличились по сравнению с предшествующим месяцем на 4 процентных пункта (3,9%), и ниже на 7 процентных пунктов (6,3%) по сравнению с маем прошлого года", - следует из расчетов ежемесячного индекса покупательской активности россиян.Согласно результатам исследования, в мае 2022 года индекс повседневных номинальных (без поправки на инфляцию) расходов россиян составил 222%, что на 9 процентных пунктов (4,2%) больше, чем в апреле. В годовой динамике индекс увеличился на 20 процентных пунктов (9,9%).

https://ria.ru/20220520/dengi-1789748706.html

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экономика, ромир , россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)