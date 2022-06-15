https://ria.ru/20220615/rabota-1795346061.html

Исследование показало, сколько россиян не любят свою работу

Исследование показало, сколько россиян не любят свою работу - РИА Новости, 15.06.2022

Исследование показало, сколько россиян не любят свою работу

Каждый четвертый россиянин не любит свою работу, при этом больше половины граждан страны все-таки занимаются тем, что нравится, показало исследование SuperJob,... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T05:45

2022-06-15T05:45

2022-06-15T10:42

работа

общество

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Каждый четвертый россиянин не любит свою работу, при этом больше половины граждан страны все-таки занимаются тем, что нравится, показало исследование SuperJob, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.В опросе приняли участие три тысячи трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.Кроме того, отмечается, что чем больше зарабатывают россияне, тем чаще встречаются среди них те, кто любит свою работу: если среди опрошенных с доходом менее 50 тысяч рублей их 45 процентов, то среди респондентов с доходом свыше 80 тысяч рублей их уже 59 процентов.Чаще всего в любви к своей работе признаются учителя, врачи и дизайнеры: по 65 процентов из них с удовольствием выполняют рабочие задачи. Много влюбленных в свое дело среди главных бухгалтеров (64 процента), воспитателей и экономистов (по 62 процента), программистов (61 процент) и медсестер (60 процентов). Меньше всего тех, кто признавался в любви к работе, среди кладовщиков (27 процентов), продавцов (32 процента), охранников (40 процентов), операторов кол-центров (41 процент) и секретарей (42 процента).

https://ria.ru/20220412/kitayskiy-1783072516.html

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работа, общество