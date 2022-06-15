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Кадыров опроверг слухи о проблемах со здоровьем у Путина - РИА Новости, 15.06.2022
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Кадыров опроверг слухи о проблемах со здоровьем у Путина
Кадыров опроверг слухи о проблемах со здоровьем у Путина - РИА Новости, 15.06.2022
Кадыров опроверг слухи о проблемах со здоровьем у Путина
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о недавнем телефоном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, у которого был "очень бодрый" и "командный " голос. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T14:18
2022-06-15T15:12
политика
владимир путин
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 15 июн – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о недавнем телефоном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, у которого был "очень бодрый" и "командный " голос."Прочитал такую нелепую чушь, ерунду, что наш президент [якобы имеет проблемы со здоровьем], &lt;...&gt; ищут замену. Хочу вас огорчить, я недавно разговаривал с президентом, у него очень бодрый голос, командный голос, и он готов завершить спецоперацию, максимально не вредя украинскому народу и государству", - рассказал Кадыров в аудио, опубликованном в его Telegram-канале."А тем государствам я от себя советую, лучше закройте свои рты, вам будет очень потом неловко и неудобно отмазываться, если для этого у вас будет время. Дай Всевышний Аллах нашему президенту долгих лет жизни", - добавил глава Чечни.
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политика, владимир путин, рамзан кадыров
14:18 15.06.2022 (обновлено: 15:12 15.06.2022)
 
Кадыров опроверг слухи о проблемах со здоровьем у Путина

Глава Чечни Кадыров опроверг слухи о проблемах со здоровьем президента Путина

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 15 июн – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о недавнем телефоном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, у которого был "очень бодрый" и "командный " голос.
"Прочитал такую нелепую чушь, ерунду, что наш президент [якобы имеет проблемы со здоровьем], <...> ищут замену. Хочу вас огорчить, я недавно разговаривал с президентом, у него очень бодрый голос, командный голос, и он готов завершить спецоперацию, максимально не вредя украинскому народу и государству", - рассказал Кадыров в аудио, опубликованном в его Telegram-канале.
"А тем государствам я от себя советую, лучше закройте свои рты, вам будет очень потом неловко и неудобно отмазываться, если для этого у вас будет время. Дай Всевышний Аллах нашему президенту долгих лет жизни", - добавил глава Чечни.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 18:31
Путин присвоил Кадырову воинское звание генерал-лейтенанта
 
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