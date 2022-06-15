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Россия обеспечит партнерам поставки продовольствия, заявила Абрамченко - РИА Новости, 15.06.2022
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Россия обеспечит партнерам поставки продовольствия, заявила Абрамченко
Россия обеспечит партнерам поставки продовольствия, заявила Абрамченко - РИА Новости, 15.06.2022
Россия обеспечит партнерам поставки продовольствия, заявила Абрамченко
Россия - ответственный партнер в поставках продовольствия, и обеспечит их в Северную Африку, на Ближний Восток и в целом в Азию, заявила в интервью РБК... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T07:31
2022-06-15T07:31
экономика
россия
турция
украина
виктория абрамченко
в мире
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россия - ответственный партнер в поставках продовольствия, и обеспечит их в Северную Африку, на Ближний Восток и в целом в Азию, заявила в интервью РБК вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.Вице-премьер напомнила, что основные торговые партнеры, которые покупают российское продовольствие, это Турция, Казахстан, Египет, и опровергла информацию о том, что после начала военной операции на Украине были случаи, когда страны, не вовлеченные в конфликт, отказывались принимать продовольствие из России. "Официально заявляю, что таких фактов нет, мы их не фиксировали. Но фиксировали факты рассылки сообщений из Вашингтона о том, что нужно отказаться от российского продовольствия", — подчеркнула Абрамченко.Между тем, есть множество стран, которые не одобряют антироссийские санкции и хотят продолжать с РФ торговлю и взаимодействие, продолжила Абрамченко - например, такой глобальный торговый партнер, как Турция, а также страны африканского континента. "С учетом изменений климата и угрозы резкого сокращения водных ресурсов — источников питьевого водоснабжения - я вижу большой потенциал нашего взаимодействия со странами Африки в сферах продовольствия и недропользования", - сказала она.Она также заявила, что Россия не препятствует вывозу зерна из любых частей Украины, в том числе с территории, где работают "временные администрации". "Мы не вмешиваемся в этот процесс. Сегодня это зерно вывозится автомобильным транспортом и железной дорогой — мы видим эти коридоры зерновозов и фур, которые идут в Европу. Украинское зерно можно вывезти, было бы желание", - заметила она."Логистических проблем наши теперь уже недружественные торговые партнеры наделали всей мировой экономике огромное количество. И мир, наверное, будет разбирать эти "кейсы" еще очень долго", - заключила вице-премьер.
https://ria.ru/20220615/zerno-1795348891.html
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экономика, россия, турция, украина, виктория абрамченко, в мире
07:31 15.06.2022
 
Россия обеспечит партнерам поставки продовольствия, заявила Абрамченко

Вице-премьер Абрамченко: Россия обеспечит зарубежным партнерам поставки продовольствия

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства Виктория Абрамченко
Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россия - ответственный партнер в поставках продовольствия, и обеспечит их в Северную Африку, на Ближний Восток и в целом в Азию, заявила в интервью РБК вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Россия была аграрной сверхдержавой и продолжает ею оставаться. И мы ответственный партнер, мы найдем способ, как обеспечить странам в Северной Африке, и на Ближнем Востоке, и в Азии доставку продовольствия", — сказала Абрамченко.

Вице-премьер напомнила, что основные торговые партнеры, которые покупают российское продовольствие, это Турция, Казахстан, Египет, и опровергла информацию о том, что после начала военной операции на Украине были случаи, когда страны, не вовлеченные в конфликт, отказывались принимать продовольствие из России. "Официально заявляю, что таких фактов нет, мы их не фиксировали. Но фиксировали факты рассылки сообщений из Вашингтона о том, что нужно отказаться от российского продовольствия", — подчеркнула Абрамченко.
Между тем, есть множество стран, которые не одобряют антироссийские санкции и хотят продолжать с РФ торговлю и взаимодействие, продолжила Абрамченко - например, такой глобальный торговый партнер, как Турция, а также страны африканского континента. "С учетом изменений климата и угрозы резкого сокращения водных ресурсов — источников питьевого водоснабжения - я вижу большой потенциал нашего взаимодействия со странами Африки в сферах продовольствия и недропользования", - сказала она.
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Она также заявила, что Россия не препятствует вывозу зерна из любых частей Украины, в том числе с территории, где работают "временные администрации". "Мы не вмешиваемся в этот процесс. Сегодня это зерно вывозится автомобильным транспортом и железной дорогой — мы видим эти коридоры зерновозов и фур, которые идут в Европу. Украинское зерно можно вывезти, было бы желание", - заметила она.
"Логистических проблем наши теперь уже недружественные торговые партнеры наделали всей мировой экономике огромное количество. И мир, наверное, будет разбирать эти "кейсы" еще очень долго", - заключила вице-премьер.
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