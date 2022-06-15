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Глава РЭЦ: у экспортеров РФ много проблем, но это решаемо - РИА Новости, 15.06.2022
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Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220615/problemy-1795440284.html
Глава РЭЦ: у экспортеров РФ много проблем, но это решаемо
Глава РЭЦ: у экспортеров РФ много проблем, но это решаемо - РИА Новости, 15.06.2022
Глава РЭЦ: у экспортеров РФ много проблем, но это решаемо
Российские экспортеры сейчас ищут решения для четырех основных проблем, с которыми приходится сталкиваться: это логистика, платежи, операционная деятельность и... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T13:09
2022-06-15T13:09
петербургский международный экономический форум — 2022
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
риа новости
вероника никишина
санкт-петербург
технологии
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Российские экспортеры сейчас ищут решения для четырех основных проблем, с которыми приходится сталкиваться: это логистика, платежи, операционная деятельность и психологическое давление, и определенные подвижки уже есть, заявила на ПМЭФ-2022 генеральный директора Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Однако в последний месяц мы видим, что зарубежные контрагенты сами ищут и предлагают пути перестройки логистики, активно содействуют процессу перехода в национальные валюты. А главное – вместе с российскими компаниями ищут новых партнеров", - заявила глава РЭЦ.По ее словам, для "расшивания" логистики российские власти принимают системные меры, в том числе инвестиции в расширение логистического коридора "Север-Юг", а также шаги по "раскатыванию" азово-черноморского и каспийского маршрутов.Глава РЭЦ также рассказала, что на помощь в выстраивании новой логистики российским компаниям приходит сервис "Профессионалы экспорта" на цифровой платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"). По ее словам, "Профессионалы экспорта" - это маркетплейс услуг, на котором есть целый раздел для поиска логистов, которые предлагают компаниям помощь в трансформации торговых путей.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), риа новости, вероника никишина, санкт-петербург, технологии, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
13:09 15.06.2022
 

Глава РЭЦ: у экспортеров РФ много проблем, но это решаемо

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГенеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Российские экспортеры сейчас ищут решения для четырех основных проблем, с которыми приходится сталкиваться: это логистика, платежи, операционная деятельность и психологическое давление, и определенные подвижки уже есть, заявила на ПМЭФ-2022 генеральный директора Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"Наибольшее давление наши экспортеры, с которыми мы плотно взаимодействуем, испытывают в сфере логистики, проведения платежей, операционной деятельности, когда разрываются торговые отношения и отзываются лицензии и патенты, и в области психологии. Я имею в виду психологическую осторожность партнеров, которая наблюдалась в марте-апреле", - сказала Никишина
"Однако в последний месяц мы видим, что зарубежные контрагенты сами ищут и предлагают пути перестройки логистики, активно содействуют процессу перехода в национальные валюты. А главное – вместе с российскими компаниями ищут новых партнеров", - заявила глава РЭЦ.
По ее словам, для "расшивания" логистики российские власти принимают системные меры, в том числе инвестиции в расширение логистического коридора "Север-Юг", а также шаги по "раскатыванию" азово-черноморского и каспийского маршрутов.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 19:23Петербургский международный экономический форум — 2022
РЭЦ: турнир по международным переговорам пройдет на ПМЭФ
Глава РЭЦ также рассказала, что на помощь в выстраивании новой логистики российским компаниям приходит сервис "Профессионалы экспорта" на цифровой платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"). По ее словам, "Профессионалы экспорта" - это маркетплейс услуг, на котором есть целый раздел для поиска логистов, которые предлагают компаниям помощь в трансформации торговых путей.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)РИА НовостиВероника НикишинаСанкт-ПетербургТехнологииПМЭФПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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