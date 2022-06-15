https://ria.ru/20220615/problemy-1795440284.html

Глава РЭЦ: у экспортеров РФ много проблем, но это решаемо

Глава РЭЦ: у экспортеров РФ много проблем, но это решаемо - РИА Новости, 15.06.2022

Глава РЭЦ: у экспортеров РФ много проблем, но это решаемо

Российские экспортеры сейчас ищут решения для четырех основных проблем, с которыми приходится сталкиваться: это логистика, платежи, операционная деятельность и... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T13:09

2022-06-15T13:09

2022-06-15T13:09

петербургский международный экономический форум — 2022

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

риа новости

вероника никишина

санкт-петербург

технологии

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Российские экспортеры сейчас ищут решения для четырех основных проблем, с которыми приходится сталкиваться: это логистика, платежи, операционная деятельность и психологическое давление, и определенные подвижки уже есть, заявила на ПМЭФ-2022 генеральный директора Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Однако в последний месяц мы видим, что зарубежные контрагенты сами ищут и предлагают пути перестройки логистики, активно содействуют процессу перехода в национальные валюты. А главное – вместе с российскими компаниями ищут новых партнеров", - заявила глава РЭЦ.По ее словам, для "расшивания" логистики российские власти принимают системные меры, в том числе инвестиции в расширение логистического коридора "Север-Юг", а также шаги по "раскатыванию" азово-черноморского и каспийского маршрутов.Глава РЭЦ также рассказала, что на помощь в выстраивании новой логистики российским компаниям приходит сервис "Профессионалы экспорта" на цифровой платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"). По ее словам, "Профессионалы экспорта" - это маркетплейс услуг, на котором есть целый раздел для поиска логистов, которые предлагают компаниям помощь в трансформации торговых путей.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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санкт-петербург

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), риа новости, вероника никишина, санкт-петербург, технологии, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)