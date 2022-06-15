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СПЧ получил десятки ответов на материалы о преступлениях украинских военных - РИА Новости, 15.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/prestupleniya-1795351270.html
СПЧ получил десятки ответов на материалы о преступлениях украинских военных
СПЧ получил десятки ответов на материалы о преступлениях украинских военных - РИА Новости, 15.06.2022
СПЧ получил десятки ответов на материалы о преступлениях украинских военных
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) получает десятки ответов на отправленные им ранее в международные организации... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T07:40
2022-06-15T07:40
специальная военная операция на украине
ватикан
совет европы
оон
европарламент
валерий фадеев
совет по правам человека при президенте рф (спч)
общество
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) получает десятки ответов на отправленные им ранее в международные организации материалы о преступлениях украинских военных, сообщил РИА Новости глава СПЧ Валерий Фадеев.Постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека обрабатывает сообщения о преступлениях украинских военных, нацбатальонов, а затем рассылает обобщенные материалы в международные организации, в том числе в ООН, Совет Европы и Европарламент, посольства зарубежных стран.Он отметил, что реакция Ватикана очень важна для СПЧ. "Они принимают во внимание. Ватикан очень влиятельная организация. Для нас это важно", — сообщил Фадеев.
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ватикан, совет европы, оон, европарламент, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч), общество, украина, россия
07:40 15.06.2022
 
СПЧ получил десятки ответов на материалы о преступлениях украинских военных

Глава СПЧ Фадеев: мы получили десятки ответов на материалы о преступлениях ВСУ

CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Солдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) получает десятки ответов на отправленные им ранее в международные организации материалы о преступлениях украинских военных, сообщил РИА Новости глава СПЧ Валерий Фадеев.
Постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека обрабатывает сообщения о преступлениях украинских военных, нацбатальонов, а затем рассылает обобщенные материалы в международные организации, в том числе в ООН, Совет Европы и Европарламент, посольства зарубежных стран.
"Есть реакция. Кое-какие посольства, реакция Ватикана есть. Не могу сказать, что это какая-то очень масштабная реакция, но счёт пошел на десятки. Мы отправляем в тысячи адресов, ответы пока, к сожалению, из десятков адресов", — сказал Фадеев.
Он отметил, что реакция Ватикана очень важна для СПЧ. "Они принимают во внимание. Ватикан очень влиятельная организация. Для нас это важно", — сообщил Фадеев.
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