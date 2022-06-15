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СПЧ получил десятки ответов на материалы о преступлениях украинских военных

СПЧ получил десятки ответов на материалы о преступлениях украинских военных - РИА Новости, 15.06.2022

СПЧ получил десятки ответов на материалы о преступлениях украинских военных

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) получает десятки ответов на отправленные им ранее в международные организации... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T07:40

2022-06-15T07:40

2022-06-15T07:40

специальная военная операция на украине

ватикан

совет европы

оон

европарламент

валерий фадеев

совет по правам человека при президенте рф (спч)

общество

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) получает десятки ответов на отправленные им ранее в международные организации материалы о преступлениях украинских военных, сообщил РИА Новости глава СПЧ Валерий Фадеев.Постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека обрабатывает сообщения о преступлениях украинских военных, нацбатальонов, а затем рассылает обобщенные материалы в международные организации, в том числе в ООН, Совет Европы и Европарламент, посольства зарубежных стран.Он отметил, что реакция Ватикана очень важна для СПЧ. "Они принимают во внимание. Ватикан очень влиятельная организация. Для нас это важно", — сообщил Фадеев.

https://ria.ru/20220517/natsbaty-1788941008.html

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ватикан, совет европы, оон, европарламент, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч), общество, украина, россия