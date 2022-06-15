Рейтинг@Mail.ru
Порядка семи тысяч предприятий в Югре работают в сфере креативных индустрий - РИА Новости, 15.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20220615/predpriyatiya-1795607219.html
Порядка семи тысяч предприятий в Югре работают в сфере креативных индустрий
Порядка семи тысяч предприятий в Югре работают в сфере креативных индустрий - РИА Новости, 15.06.2022
Порядка семи тысяч предприятий в Югре работают в сфере креативных индустрий
Порядка 7 тысяч предприятий – 14% малого и среднего бизнеса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре работают в сфере креативных индустрий, сообщила глава... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T21:45
2022-06-15T21:45
ханты-мансийский автономный округ
экономика
технологии
санкт-петербург
ханты-мансийский автономный округ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778572433_0:280:3068:2007_1920x0_80_0_0_4308cb43e1c623c9dab11e4e3aac3f9c.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Порядка 7 тысяч предприятий – 14% малого и среднего бизнеса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре работают в сфере креативных индустрий, сообщила глава региона Наталья Комарова в ходе Петербургского международного экономического форума."Каждый регион стремится занять нишу в креативной экономике страны. Если говорить о нас, северянах, то эта задача решается за счет богатого этнокультурного наследия коренных народов, а также других базовых уникальных для наших территорий факторов. Мы сделали эти выводы на основании исследований, результаты которых получили в прошлом году, проведя комплексное исследование состояния рынка креативных индустрий Югры с применением технологии отслеживания "цифровых следов". Получили следующие данные – 14% субъектов малого и среднего предпринимательства, почти 7 тысяч предприятий, – это те, которые работают в сфере креативных индустрий", - сказала Комарова на сессии "Креативная экономика: новый вектор развития Севера". Трансляция сессии велась на странице губернатора в соцсети "ВКонтакте".По словам главы региона, наиболее популярные среди предприятий виды деятельности – создание и продвижение товарных знаков, маркетинг, информационные, коммуникационные и цифровые технологии.Она отметила, что на развитие креативных индустрий в северных территориях положительно влияют молодое население, треть которого имеет высокий уровень интереса к творческой самореализации, устойчивые инвестиционные возможности, ориентация региональной экономики на экспорт, а также развитая жилищная и транспортная инфраструктура, активное строительство, развитие образования, здравоохранения, социальной инфраструктуры и социальных гарантий.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220610/yugra-1794629434.html
https://ria.ru/20220610/prezentatsiya-1794453358.html
санкт-петербург
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778572433_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_3a814e8929ceaf92661753fa7cf53f2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, санкт-петербург, ханты-мансийский автономный округ
21:45 15.06.2022
 

Порядка семи тысяч предприятий в Югре работают в сфере креативных индустрий

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВид на город Ханты-Мансийск из природного парка "Самаровский чугас".
Вид на город Ханты-Мансийск из природного парка Самаровский чугас. - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Вид на город Ханты-Мансийск из природного парка "Самаровский чугас".. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Порядка 7 тысяч предприятий – 14% малого и среднего бизнеса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре работают в сфере креативных индустрий, сообщила глава региона Наталья Комарова в ходе Петербургского международного экономического форума.
"Каждый регион стремится занять нишу в креативной экономике страны. Если говорить о нас, северянах, то эта задача решается за счет богатого этнокультурного наследия коренных народов, а также других базовых уникальных для наших территорий факторов. Мы сделали эти выводы на основании исследований, результаты которых получили в прошлом году, проведя комплексное исследование состояния рынка креативных индустрий Югры с применением технологии отслеживания "цифровых следов". Получили следующие данные – 14% субъектов малого и среднего предпринимательства, почти 7 тысяч предприятий, – это те, которые работают в сфере креативных индустрий", - сказала Комарова на сессии "Креативная экономика: новый вектор развития Севера". Трансляция сессии велась на странице губернатора в соцсети "ВКонтакте".
Виды города Сургут - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 17:33Ханты-Мансийский Автономный Округ
Сургутский район стал лучшим в сфере управления общественными финансами
По словам главы региона, наиболее популярные среди предприятий виды деятельности – создание и продвижение товарных знаков, маркетинг, информационные, коммуникационные и цифровые технологии.
Она отметила, что на развитие креативных индустрий в северных территориях положительно влияют молодое население, треть которого имеет высокий уровень интереса к творческой самореализации, устойчивые инвестиционные возможности, ориентация региональной экономики на экспорт, а также развитая жилищная и транспортная инфраструктура, активное строительство, развитие образования, здравоохранения, социальной инфраструктуры и социальных гарантий.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

Другие новости региона читайте здесь>>

Сургут - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 07:56Ханты-Мансийский Автономный Округ
Молодежные резиденции Югры презентовали на международном уровне
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругЭкономикаТехнологииСанкт-ПетербургХанты-Мансийский автономный округ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала