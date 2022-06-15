https://ria.ru/20220615/predpriyatiya-1795607219.html

Порядка семи тысяч предприятий в Югре работают в сфере креативных индустрий

Порядка семи тысяч предприятий в Югре работают в сфере креативных индустрий - РИА Новости, 15.06.2022

Порядка семи тысяч предприятий в Югре работают в сфере креативных индустрий

Порядка 7 тысяч предприятий – 14% малого и среднего бизнеса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре работают в сфере креативных индустрий, сообщила глава... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T21:45

2022-06-15T21:45

2022-06-15T21:45

ханты-мансийский автономный округ

экономика

технологии

санкт-петербург

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Порядка 7 тысяч предприятий – 14% малого и среднего бизнеса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре работают в сфере креативных индустрий, сообщила глава региона Наталья Комарова в ходе Петербургского международного экономического форума."Каждый регион стремится занять нишу в креативной экономике страны. Если говорить о нас, северянах, то эта задача решается за счет богатого этнокультурного наследия коренных народов, а также других базовых уникальных для наших территорий факторов. Мы сделали эти выводы на основании исследований, результаты которых получили в прошлом году, проведя комплексное исследование состояния рынка креативных индустрий Югры с применением технологии отслеживания "цифровых следов". Получили следующие данные – 14% субъектов малого и среднего предпринимательства, почти 7 тысяч предприятий, – это те, которые работают в сфере креативных индустрий", - сказала Комарова на сессии "Креативная экономика: новый вектор развития Севера". Трансляция сессии велась на странице губернатора в соцсети "ВКонтакте".По словам главы региона, наиболее популярные среди предприятий виды деятельности – создание и продвижение товарных знаков, маркетинг, информационные, коммуникационные и цифровые технологии.Она отметила, что на развитие креативных индустрий в северных территориях положительно влияют молодое население, треть которого имеет высокий уровень интереса к творческой самореализации, устойчивые инвестиционные возможности, ориентация региональной экономики на экспорт, а также развитая жилищная и транспортная инфраструктура, активное строительство, развитие образования, здравоохранения, социальной инфраструктуры и социальных гарантий.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220610/yugra-1794629434.html

https://ria.ru/20220610/prezentatsiya-1794453358.html

санкт-петербург

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, санкт-петербург, ханты-мансийский автономный округ