https://ria.ru/20220615/praga-1795489737.html

В аэропорту Праги отказала система управления полетами

В аэропорту Праги отказала система управления полетами - РИА Новости, 15.06.2022

В аэропорту Праги отказала система управления полетами

В пражском аэропорту Вацлава Гавела в среду вышла из строя система управления воздушным движением, в связи с этим все вылеты остановлены, прибытие разрешено... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T15:07

2022-06-15T15:07

2022-06-15T15:07

туризм

в мире

прага

чехия

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759120203_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_2190b6d6deb68084193fdbf8c89d9636.jpg

ПРАГА, 15 июн – РИА Новости. В пражском аэропорту Вацлава Гавела в среду вышла из строя система управления воздушным движением, в связи с этим все вылеты остановлены, прибытие разрешено лишь находящимся в полете самолетам, сообщила в Twitter пресс-служба аэропорта."В аэропорту Праги вышла из строя система управления воздушным движением TopSky. На данный момент все вылеты остановлены, прибытие разрешено только рейсам, направляющимся в аэропорт Праги. Мы решаем ситуацию в сотрудничестве с диспетчерским центром", - говорится в сообщении без дальнейших подробностей.

https://ria.ru/20220615/aeroport-1795356149.html

прага

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, прага, чехия, новости - туризм