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В аэропорту Праги отказала система управления полетами - РИА Новости, 15.06.2022
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Туризм
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В аэропорту Праги отказала система управления полетами
В аэропорту Праги отказала система управления полетами - РИА Новости, 15.06.2022
В аэропорту Праги отказала система управления полетами
В пражском аэропорту Вацлава Гавела в среду вышла из строя система управления воздушным движением, в связи с этим все вылеты остановлены, прибытие разрешено... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T15:07
2022-06-15T15:07
туризм
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прага
чехия
новости - туризм
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ПРАГА, 15 июн – РИА Новости. В пражском аэропорту Вацлава Гавела в среду вышла из строя система управления воздушным движением, в связи с этим все вылеты остановлены, прибытие разрешено лишь находящимся в полете самолетам, сообщила в Twitter пресс-служба аэропорта."В аэропорту Праги вышла из строя система управления воздушным движением TopSky. На данный момент все вылеты остановлены, прибытие разрешено только рейсам, направляющимся в аэропорт Праги. Мы решаем ситуацию в сотрудничестве с диспетчерским центром", - говорится в сообщении без дальнейших подробностей.
https://ria.ru/20220615/aeroport-1795356149.html
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в мире, прага, чехия, новости - туризм
15:07 15.06.2022
 
В аэропорту Праги отказала система управления полетами

В аэропорту Праги временно приостановили полеты из-за отказа системы управления полетами

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКарлов мост в Праге
Карлов мост в Праге - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Карлов мост в Праге. Архивное фото
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ПРАГА, 15 июн – РИА Новости. В пражском аэропорту Вацлава Гавела в среду вышла из строя система управления воздушным движением, в связи с этим все вылеты остановлены, прибытие разрешено лишь находящимся в полете самолетам, сообщила в Twitter пресс-служба аэропорта.
"В аэропорту Праги вышла из строя система управления воздушным движением TopSky. На данный момент все вылеты остановлены, прибытие разрешено только рейсам, направляющимся в аэропорт Праги. Мы решаем ситуацию в сотрудничестве с диспетчерским центром", - говорится в сообщении без дальнейших подробностей.
Международный аэропорт Женевы - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
08:57
Работу аэропортов Женевы и Цюриха приостановили из-за системного сбоя
 
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