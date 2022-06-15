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В аэропорту Праги отказала система управления полетами
В аэропорту Праги отказала система управления полетами - РИА Новости, 15.06.2022
В аэропорту Праги отказала система управления полетами
В пражском аэропорту Вацлава Гавела в среду вышла из строя система управления воздушным движением, в связи с этим все вылеты остановлены, прибытие разрешено... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T15:07
2022-06-15T15:07
2022-06-15T15:07
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ПРАГА, 15 июн – РИА Новости. В пражском аэропорту Вацлава Гавела в среду вышла из строя система управления воздушным движением, в связи с этим все вылеты остановлены, прибытие разрешено лишь находящимся в полете самолетам, сообщила в Twitter пресс-служба аэропорта."В аэропорту Праги вышла из строя система управления воздушным движением TopSky. На данный момент все вылеты остановлены, прибытие разрешено только рейсам, направляющимся в аэропорт Праги. Мы решаем ситуацию в сотрудничестве с диспетчерским центром", - говорится в сообщении без дальнейших подробностей.
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В аэропорту Праги отказала система управления полетами
В аэропорту Праги временно приостановили полеты из-за отказа системы управления полетами