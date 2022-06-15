https://ria.ru/20220615/pp-1795406789.html

"Правда тела". Борщ и блинчики: как сделать привычные блюда более здоровыми

"Правда тела". Борщ и блинчики: как сделать привычные блюда более здоровыми - РИА Новости, 15.06.2022

"Правда тела". Борщ и блинчики: как сделать привычные блюда более здоровыми

Блинчики, бургеры, шаурма и борщ – все эти привычные блюда можно сделать более полезными, всего лишь заменив некоторые ингредиенты. Чем заменить майонез, можно ли есть картошку и может ли "оливье" быть "пп"-шным? Разрушаем мифы, что правильное питание – это невкусно и дорого, и даем конкретные рецепты вместе с фуд-блогером Камилой Калимуллиной.

2022-06-15T12:00

2022-06-15T12:00

2022-06-15T12:05

правда тела

подкаст

наталья лосева

тело

здоровье

питание

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"Правда тела". Борщ и блинчики: как сделать привычные блюда более здоровыми Блинчики, бургеры, шаурма и борщ – все эти привычные блюда можно сделать более полезными, всего лишь заменив некоторые ингредиенты. Чем заменить майонез, можно ли есть картошку и может ли “оливье” быть “пп”-шным? Разрушаем мифы, что правильное питание - это невкусно и дорого, и даем конкретные рецепты вместе с фуд-блогером Камилой Калимуллиной. audio/mpeg

"Правда тела". Борщ и блинчики: как сделать привычные блюда более здоровыми Блинчики, бургеры, шаурма и борщ – все эти привычные блюда можно сделать более полезными, всего лишь заменив некоторые ингредиенты. Чем заменить майонез, можно ли есть картошку и может ли “оливье” быть “пп”-шным? Разрушаем мифы, что правильное питание - это невкусно и дорого, и даем конкретные рецепты вместе с фуд-блогером Камилой Калимуллиной. audio/mpeg

01:46 Может ли борщ быть ПП-шным и вкусным03:30 ПП-шаурма04:29 Как сделать "правильный майонез"06:27 "Огромное заблуждение, что картошка - не ПП-шная история"07:20 Сбалансированные сырники (где заменены всего пара ингредиентов)07:49 Полезна ли рисовая мука12:05 "Сбалансированные" блинчики13:25 ПП-бургер17:39 Стоит ли следить за жирностью кефира в "пп"-рецептах18:30 Может ли быть здоровым салат "Цезарь" или "Оливье"Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, наталья лосева, тело, здоровье, питание, аудио