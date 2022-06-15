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В Норильске загорелся девятиэтажный дом
В Норильске загорелся девятиэтажный дом - РИА Новости, 15.06.2022
В Норильске загорелся девятиэтажный дом
Несколько балконов горят в жилом девятиэтажном доме в Норильске, предварительно, пострадавших нет, сообщили журналистам в ГУМЧС по Красноярскому краю. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T14:05
2022-06-15T14:05
2022-06-15T14:36
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
норильск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 15 июн - РИА Новости. Несколько балконов горят в жилом девятиэтажном доме в Норильске, предварительно, пострадавших нет, сообщили журналистам в ГУМЧС по Красноярскому краю."Информация поступила в 13.24 (мск). Возгорание балконов в жилом девятиэтажном доме. Предварительная площадь пожара - 40 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.На месте тушения работают 5 единиц техники и порядка 20 человек личного состава.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), норильск, красноярский край
14:05 15.06.2022 (обновлено: 14:36 15.06.2022)
В Норильске загорелся девятиэтажный дом
В Норильске загорелись несколько балконов девятиэтажного дома, пострадавших нет
КРАСНОЯРСК, 15 июн - РИА Новости. Несколько балконов горят в жилом девятиэтажном доме в Норильске, предварительно, пострадавших нет, сообщили журналистам в ГУМЧС по Красноярскому краю.
"Информация поступила в 13.24 (мск). Возгорание балконов в жилом девятиэтажном доме. Предварительная площадь пожара - 40 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.
На месте тушения работают 5 единиц техники и порядка 20 человек личного состава.