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В Норильске загорелся девятиэтажный дом

В Норильске загорелся девятиэтажный дом - РИА Новости, 15.06.2022

В Норильске загорелся девятиэтажный дом

Несколько балконов горят в жилом девятиэтажном доме в Норильске, предварительно, пострадавших нет, сообщили журналистам в ГУМЧС по Красноярскому краю. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T14:05

2022-06-15T14:05

2022-06-15T14:36

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

норильск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 15 июн - РИА Новости. Несколько балконов горят в жилом девятиэтажном доме в Норильске, предварительно, пострадавших нет, сообщили журналистам в ГУМЧС по Красноярскому краю."Информация поступила в 13.24 (мск). Возгорание балконов в жилом девятиэтажном доме. Предварительная площадь пожара - 40 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.На месте тушения работают 5 единиц техники и порядка 20 человек личного состава.

россия

норильск

красноярский край

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), норильск, красноярский край