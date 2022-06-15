https://ria.ru/20220615/potok-1795495498.html

Шольц назвал сокращение поставок газа по "Северному потоку" политическим

Шольц назвал сокращение поставок газа по "Северному потоку" политическим - РИА Новости, 15.06.2022

Шольц назвал сокращение поставок газа по "Северному потоку" политическим

Канцлер Германии Олаф Шольц разделяет оценку профильного министра о том, что причины сокращения поставок газа по "Северному потоку" политические, заявил на... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T15:31

2022-06-15T15:31

2022-06-15T19:43

олаф шольц

экономика

германия

россия

северный поток

цены на нефть

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БЕРЛИН, 15 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц разделяет оценку профильного министра о том, что причины сокращения поставок газа по "Северному потоку" политические, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт.Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил ранее, что считает политическим решение России сократить прокачку газа по "Северному потоку — 1"."Канцлер Шольц следует оценке профильного министра экономики и климата в этом вопросе", — сказал представитель, отвечая на вопрос о том, разделяет ли глава правительства данную оценку.

https://ria.ru/20220614/sanktsii-1795319869.html

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Кирилл Волков

олаф шольц, экономика, германия, россия, северный поток, цены на нефть