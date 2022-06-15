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Шольц назвал сокращение поставок газа по "Северному потоку" политическим - РИА Новости, 15.06.2022
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Шольц назвал сокращение поставок газа по "Северному потоку" политическим
Шольц назвал сокращение поставок газа по "Северному потоку" политическим - РИА Новости, 15.06.2022
Шольц назвал сокращение поставок газа по "Северному потоку" политическим
Канцлер Германии Олаф Шольц разделяет оценку профильного министра о том, что причины сокращения поставок газа по "Северному потоку" политические, заявил на... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T15:31
2022-06-15T19:43
олаф шольц
экономика
германия
россия
северный поток
цены на нефть
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БЕРЛИН, 15 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц разделяет оценку профильного министра о том, что причины сокращения поставок газа по "Северному потоку" политические, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт.Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил ранее, что считает политическим решение России сократить прокачку газа по "Северному потоку — 1"."Канцлер Шольц следует оценке профильного министра экономики и климата в этом вопросе", — сказал представитель, отвечая на вопрос о том, разделяет ли глава правительства данную оценку.
https://ria.ru/20220614/sanktsii-1795319869.html
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олаф шольц, экономика, германия, россия, северный поток, цены на нефть
15:31 15.06.2022 (обновлено: 19:43 15.06.2022)
 
Шольц назвал сокращение поставок газа по "Северному потоку" политическим

Шольц назвал причины сокращения поставок газа по "Северному потоку" политическими

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 15 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц разделяет оценку профильного министра о том, что причины сокращения поставок газа по "Северному потоку" политические, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт.
Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил ранее, что считает политическим решение России сократить прокачку газа по "Северному потоку — 1".
"Канцлер Шольц следует оценке профильного министра экономики и климата в этом вопросе", — сказал представитель, отвечая на вопрос о том, разделяет ли глава правительства данную оценку.
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
Вчера, 21:19
СМИ: Турбина "Северного потока" не вернулась в ФРГ из Канады из-за санкций
 
Олаф ШольцЭкономикаГерманияРоссияСеверный потокЦены на нефть
 
 
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