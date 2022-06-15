https://ria.ru/20220615/potok-1795495498.html
Шольц назвал сокращение поставок газа по "Северному потоку" политическим
Шольц назвал сокращение поставок газа по "Северному потоку" политическим - РИА Новости, 15.06.2022
Шольц назвал сокращение поставок газа по "Северному потоку" политическим
Канцлер Германии Олаф Шольц разделяет оценку профильного министра о том, что причины сокращения поставок газа по "Северному потоку" политические, заявил на... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T15:31
2022-06-15T15:31
2022-06-15T19:43
олаф шольц
экономика
германия
россия
северный поток
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773095961_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_bcd729b0f93d8d36b66b0f54f0b41d57.jpg
БЕРЛИН, 15 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц разделяет оценку профильного министра о том, что причины сокращения поставок газа по "Северному потоку" политические, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт.Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил ранее, что считает политическим решение России сократить прокачку газа по "Северному потоку — 1"."Канцлер Шольц следует оценке профильного министра экономики и климата в этом вопросе", — сказал представитель, отвечая на вопрос о том, разделяет ли глава правительства данную оценку.
https://ria.ru/20220614/sanktsii-1795319869.html
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773095961_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_918271947948e45fdd784217cfe6f718.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олаф шольц, экономика, германия, россия, северный поток, цены на нефть
15:31 15.06.2022 (обновлено: 19:43 15.06.2022)
Шольц назвал сокращение поставок газа по "Северному потоку" политическим
Шольц назвал причины сокращения поставок газа по "Северному потоку" политическими