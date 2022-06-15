20:44 15.06.2022 (обновлено: 00:40 16.06.2022)
В Пентагоне оценили ежедневные потери украинской армии
Глава КНШ США Милли: ВСУ ежедневно теряют примерно 100 человек убитыми и до 300 ранеными
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. США оценивают ежедневные потери украинской армии примерно в 100 человек убитыми и порядка 100-300 человек ранеными, заявил в среду глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.
"В СМИ вы могли видеть сообщения о том, что Украина теряет по 100 человек убитыми и от 100 до 300 человек ранеными. Я бы отметил, что это примерно соответствует нашим оценкам. При этом я бы не хотел раскрывать наши собственные данные", - сказал Милли на совместной пресс-конференции с шефом Пентагона Ллойдом Остином по итогам состоявшегося в Брюсселе третьего заседания контактной группы по оказанию военной помощи Киеву.
При этом высокопоставленный представитель Пентагона подчеркнул, что подсчет убитых при ведении боевых действий "всегда чрезвычайно затруднителен", и озвученные цифры носят предварительный характер.
"В большинстве же случаев первичные данные оказываются неточными. Могут потребоваться месяцы, а иногда и годы, чтобы установить точное число погибших", - отметил американский генерал.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.