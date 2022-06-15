https://ria.ru/20220615/poteri-1795335092.html

Зеленский признал "болезненные" потери украинских войск

Зеленский признал "болезненные" потери украинских войск - РИА Новости, 15.06.2022

Зеленский признал "болезненные" потери украинских войск

ВСУ за прошедшие сутки понесли "болезненные" потери, заявил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T00:25

2022-06-15T00:25

2022-06-15T00:32

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

харьковская область

россия

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. ВСУ за прошедшие сутки понесли "болезненные" потери, заявил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.Он отметил, что то же самое с украинскими войсками происходит и в Харьковской области.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220613/ukraina-1794970899.html

донбасс

харьковская область

россия

украина

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в мире, донбасс, харьковская область, россия, украина, владимир зеленский