https://ria.ru/20220615/poteri-1795335092.html
Зеленский признал "болезненные" потери украинских войск
Зеленский признал "болезненные" потери украинских войск - РИА Новости, 15.06.2022
Зеленский признал "болезненные" потери украинских войск
ВСУ за прошедшие сутки понесли "болезненные" потери, заявил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T00:25
2022-06-15T00:25
2022-06-15T00:32
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
харьковская область
россия
украина
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783260711_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4af24013ca5ed71f953143fa28a900ac.jpg
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. ВСУ за прошедшие сутки понесли "болезненные" потери, заявил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.Он отметил, что то же самое с украинскими войсками происходит и в Харьковской области.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220613/ukraina-1794970899.html
донбасс
харьковская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783260711_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_9a88e906304b244f9f6362f63b295211.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, харьковская область, россия, украина, владимир зеленский
00:25 15.06.2022 (обновлено: 00:32 15.06.2022)
Зеленский признал "болезненные" потери украинских войск
Президент Украины Зеленский: ВСУ понесли "болезненные" потери в Донбассе и под Харьковом