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Зеленский признал "болезненные" потери украинских войск - РИА Новости, 15.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/poteri-1795335092.html
Зеленский признал "болезненные" потери украинских войск
Зеленский признал "болезненные" потери украинских войск - РИА Новости, 15.06.2022
Зеленский признал "болезненные" потери украинских войск
ВСУ за прошедшие сутки понесли "болезненные" потери, заявил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T00:25
2022-06-15T00:32
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
харьковская область
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. ВСУ за прошедшие сутки понесли "болезненные" потери, заявил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.Он отметил, что то же самое с украинскими войсками происходит и в Харьковской области.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220613/ukraina-1794970899.html
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в мире, донбасс, харьковская область, россия, украина, владимир зеленский
00:25 15.06.2022 (обновлено: 00:32 15.06.2022)
 
Зеленский признал "болезненные" потери украинских войск

Президент Украины Зеленский: ВСУ понесли "болезненные" потери в Донбассе и под Харьковом

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. ВСУ за прошедшие сутки понесли "болезненные" потери, заявил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

"Наиболее жестокие бои — в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом, как и ранее. К сожалению, есть потери, и они болезненны", — сказал Зеленский.

Он отметил, что то же самое с украинскими войсками происходит и в Харьковской области.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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